Szivattyú segít az öntözésben Csataszögön

Idén is folytatják a kétszázkilencven lelkes falu arculatának javítását célzó virágosítási programot – számolt be róla Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.

Megrendelték az egynyári virágokat, idén is vegyesen, a begóniától kezdve a petúniáig, ezeket a közterületeken a közfoglalkoztatottak segítségével ültetik el. A virágföldet hétfőn szerezték be. Az áttelelő virágok is jól fejlődnek, a viola különösen szép, a rózsák is bokrosodnak. A tulipánok és a nárciszok már elvirágoztak. Idén is szépítik muskátlikkal a települést, a korábbiakat a művelődési házban teleltették át.

A polgármester elmondta, a költséghatékony locsolásra is találtak megoldást. Pályázaton nyertek egy áramfejlesztőt, ezzel működtethetik az önkormányzati pénzből vásárolt elektromos szivattyút. Ennek segítségével a falu mögött húzódó csatornából vizet tudnak szivattyúzni, így öntözik végig a kiültetett virágokat. A berendezéseket a víztartállyal együtt egy kis traktor mögé kötött utánfutóval tudják egyszerűen körbehordozni a településen.