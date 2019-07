Szolnokon koncertezik Ákos, a Kossuth-díjas zenei ikon

A napokban ad koncertet Szolnokon hazánk egyik legmeghatározóbb zenei alakja, Ákos. A népszerű zenész idei országjáró turnéjának egyik állomása lesz a megyeszékhely. Terveiről, inspirációiról, pihenési szokásairól kérdeztük.

– Koncertjeit, előadásait a profizmus és minőség jellemzi. Valódi élményt ad az embereknek. Mekkora súllyal nehezedik Önre a folyamatos, maximumon történő „teljesítés”?

– Szeretek színpadon lenni, szeretem azokat, akik meghallgatnak, nagyon szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkozhatom, amit szeretek. Harminc év alatt volt módom megtanulni, hogy teljesíteni jó.

– Persze vannak nehezebb pillanatok is, amikor esetleg rossz passzban vagy betegen kell színpadra állni, ilyenben is többször volt már részem, de a közönség figyelme, aktív jelenléte, és mondjuk ki, a szeretet légköre mindig átsegített a nehézségeken.

– Dalain, sőt leginkább dalszövegein keresztül érinti meg igazán a rajongók, hallgatók lelkét. Ehhez – művészként – szükséges kitárulkoznia. Hogyan lehet ennyi időn át megóvni a saját lelkét attól, hogy túlzottan kiadja?

– Ez reális veszély, amit vállalni kell ezen a pályán: a dalok nyersanyaga én magam vagyok, a saját életem. Olyan magyar költőket tekintek a mestereimnek, akik nem ismerték azt a szókapcsolatot, hogy túlzott őszinteség. Példaként elég egyetlen verscímet említenem: Nagyon fáj.

– Mi inspirálja leginkább, mi segíti a folyamatos fejlődésben, megújulásban?

– Sok minden, elsősorban kulturális impulzusok, irodalom, színház- vagy filmélmény, de a szerelem, a veszteség, az apaság élménye is hat rám. Néha egy furcsa mondat, érdekes szókapcsolat is beindítja az ember fantáziáját. Természetesen a zenésztársak is inspirálnak.

– Milyen célokat tűzött ki erre az évre?

– Minden év végén részletes listát szoktam írni, milyen szakmai és személyes terveim vannak az új esztendőre. A szakmai célokat majdnem mindig sikerül elérni, a személyeseket kisebb hatékonysággal tudom megvalósítani.

– Az idei tervek közül már létrejött az Ákos50 jubileumi koncertkiadvány, dupla CD-n és dupla DVD-n jelent meg, megszületett a Nem kell más vigasz klipje és a digitális maxi is.

– Beindult a Turné 2019, túl vagyunk hét igazán sikeres állomáson, Szolnok lesz a sorozat nyolcadik koncertje. Az országjárás egészen október 5-ig folytatódik, közben szeretnénk rögzíteni az új dalokat, hogy az album megjelenhessen ősszel. Emellett a tavalyi dupla Aréna-koncertfelvételén dolgozunk, hogy kiadhassuk még a december 14-i, újabb Aréna-beli koncertünk előtt.

– A szoros menetrend mellett jut-e ideje némi kikapcsolódásra?

– Időnként igen, nemrég jöttem haza egy olaszországi zarándokútról, és nem maradhat el a szokásos nyári családi nyaralás sem, ahova együtt utazunk mind a négy gyerekünkkel. Ez azért nagy szó, mert a legnagyobb már 21 éves, a legkisebb 9, és elég nehéz őket összeterelni.

– Hogyan szeret pihenni, mi tölti fel igazán?

– Tudom, unalmasan hangzik, de sokat alszom, emellett úszni szeretek, és rengeteget szoktam olvasni, általában kétségbeesetten próbálom bepótolni az év közben elmaradt olvasmányokat. Az se ritka, hogy befejezetlen dalokkal foglalkozom a szabadság alatt: a gyerekeim néha segítenek kiválasztani a félkész szerzemények közül a legjobbakat.