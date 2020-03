Szórakozásról is gondoskodjunk ezekben a hetekben

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott rendelkezések hatására a hét elejétől sok családban otthonról végzik el a megszokott munkahelyi feladatokat.

A négy fal közötti munka és tanulás mellett azonban a felszabadult órákban, percekben is érdemes hasznosan tölteni az időt. A Martfűn élő, szolnoki származású fiatalember, Németh Zsolt évek óta foglalkozik társasjátékokkal, szerepjátékokkal. Kalandmesterként a következőkben ad néhány hasznos tippet, hogyan játszhat együtt a család akkor is, ha tagjai különböző korúak.

– Mint a legtöbb helyzetben, most szintén érdemes lesz megtornáztatni kicsit az ember fantáziáját – kezdte Zsolt. Hozzátette, hogy manapság a játékok jó része készen kapható, a virtuális világból áramló fotó és információmennyiség pedig nem segíti a legkisebbek képzeletének fejlődését. Ezért nagyon hasznosak a közösen kitalált történetek, amelyekben kisebb-nagyobb feladatokat hajtanak végre a szereplők.

– A legegyszerűbb ha népmeséket veszünk alapul. A jól ismert számok és karakterek könnyű kiindulási pontot jelentenek a felnőtteknek, nagyobb testvéreknek is. Mindenki meghatározza, hogy „ki lesz ő” a történetben, nála milyen akadályt kell leküzdeni, illetve milyen jutalmat, segítséget ad a folytatáshoz a leendő kis hősöknek. Minél nagyobb a gyermek, annál nehezebb lehet a „küldetés”, sőt trükkösen akár néhány házi feladat is bevonható a játékba. Például a hétfejű sárkány legyőzéséhez hét matekfeladványt kell megoldani – részletezte mosolyogva. Kiemelte, hogy az óvodáskorúak számára szintén jó kaland lehet a mesélős játék, ám az ő esetükben természetesen törekedni kell az egyszerűbb „állomások” kialakítására, illetve a történet se legyen túlzottan hosszú.

– Elkezdi anya, aki hamuban sült pogácsával indítja útjára a kislegényt, kisleányt. Apához érve mondjuk, aki a bölcs bagoly az erdőben, el kell árulni, hogy hány darabot rejt a tarisznya. De ez csak néhány példa, a lehetőségek száma végtelen – részletezte Zsolt.

A mesélős szerepjáték a középiskolások számára is jó időtöltés lehet.

– A videójátékok és szuperhősök világából egy sor új élményt lehet felépíteni. Itt már mondjuk értékeket is kapcsolhatnak a szereplőkhöz, például van, aki kiválóan tárgyal, de nem túlzottan erős. Egy másik kiváló nyomolvasó az erdőben, de nem igazodik ki a városi környezetben. Az ilyen karakterek esetében az a fontos, hogy ne csak csupa jó és erős tulajdonsággal ruházzák fel a képzeletbeli figurákat. Persze az estleges veszekedések elkerülése érdekében még az elején érdemes meghatározni egy szabályrendszert is a tulajdonságokkal kapcsolatban – magyarázta a fiatalember, aki egyébként a februári SzolnoCon rendezvényen is bemutatkozott a Verseghy Ferenc Könyvtárban, és érdekes játékokkal szórakoztatta a kíváncsi látogatókat. Hozzátette, hogy a szóbeli játékokba akár a távol lévő nagyszülők is bevonhatók az okoseszközökön keresztül. Akár családi hagyományok is születhetnek egy-egy jól sikerült meséből.