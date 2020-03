Tanuszoda után csarnok épülhet Jászfényszarun

A mintegy ötezer-ötszáz lelkes város idei, több mint négymilliárd forintos költségvetése volt a fő témája a minapi közmeghallgatásnak Jászfényszarun.

A fórumon az érdeklődők egyebek mellett megismerhették az önkormányzat fejlesztési terveit, valamint tájékoztatást kaphattak a háziorvosi ellátásról is. A fórum kezdetén Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester szólt a háziorvosi ellátásról.

– Tavaly augusztusban, amikor arról értesültünk, hogy két felnőtt háziorvos távozik a településről, úgy éreztük, hogy nagyon nagy kihívás lesz az orvoshiányt megoldani – kezdte. Megtudtuk, hogy ebben a nehéz helyzetben keresték meg dr. Zsólyomi Krisztina belgyógyász szakorvost, aki két orvossal vállalta, hogy az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében viszi tovább a II. és III. számú háziorvosi körzetet. Így tehát folyamatos a háziorvosi ellátás a városban.

A tájékoztató után a városvezető ismertette Jászfényszaru idei költségvetését, melynek főösszege négymilliárd-egyszázmillió forint.

– Tartalékkal gazdálkodunk, mint mindig, és szeretnénk óvatosak lenni, ami a pénzfelhasználást illeti – hangsúlyozta. Ebben az évben is nagy beruházásokat kezdenek el. Ezek közül kiemelte a Nagyiskola melletti mini körforgalom megépítését, ami megszüntetné azt a tumultust, ami reggelenként az iskola környékén kialakul. A mini körforgalom a tervek szerint ezen a nyáron valósul meg. Idén megkezdődik saját forrásból a régóta várt tornacsarnok építése a Nagyiskola mellett. A sportlétesítmény engedélyes terve és a kiviteli tervdokumentáció már elkészült, várhatóan jövőre át is adják a tornacsarnokot.

A városvezető hangsúlyozta, hogy az ipari park jelenleg is új beruházásokkal bővül, melyek újabb és újabb munkahelyeket teremtenek. Folyamatban van az indiai SRF gyárának beruházása, de épül az inkubátorház és a vállalkozói műhely, a koreai Sangjin is bővíteni kíván. Az otthonteremtési program keretében idén is biztosítanak letelepedési támogatást a fiataloknak ötvenmillió forintból. Az eseményen Pócs János országgyűlési képviselő méltatta a dinamikusan fejlődő város önkormányzatának eredményeit.

A fórumon lakossági észrevételként fogalmazódott meg például, hogy jó lenne megoldást találni az ipari terület környékén található lakóövezetben a kamionforgalom miatt időnként felmerülő közlekedési problémákra. A felvetésre reagálva a polgármester elmondta: dolgoznak a megoldáson. A közmeghallgatást követően a képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg a város idei költségvetését.