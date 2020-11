Új közkonyhát építenek Tiszatenyőn

Még 2018-ban nyert közel negyvenmillió forintos támogatást közkonyhájának felújítására Tiszatenyő.

A beruházás viszont csúszott, olyannyira, hogy tavaly decemberben lejárt a pályázat határideje. A tavaly ősszel megválasztott új vezetés viszont kérelemmel fordult a Pénzügyminisztériumhoz, így az önkormányzat év végéig engedélyt kapott a határidő meghosszabbítására.

Ellenőrzést tartott a helyi közkonyhán, és ajánlásokat fogalmazott meg a további üzemeltetéssel kapcsolatban a NÉBIH még májusban.

– A felújítást ezen szempontokat figyelembe véve kezdtük meg, ami azzal járt, hogy a pályázatot újra kellett gondolnunk. A munkálatok így körülbelül egy hónapja kezdődtek, melynek során kicserélik a nyílászárókat, az épület belseje megújul a hidegburkolásnak köszönhetően, emellett a gépészet is, különös tekintettel a megfelelő páraelszívásra. Emellett szigetelik a konyha lapos tetejét is, és eszközbeszerzésre is sor kerül, például egy háromszáz literes főzőüstöt és melegen tartó edényeket vásárolunk a támogatásból – sorolta a fejlesztéseket Mező József polgármester.

A nyolcszáz adagos konyha nem csak Tiszatenyő intézményeit látja el melegétellel, de a kistérség egyéb településeire, és eladásra is főznek. A beruházás a tervek szerint három hét múlva készül-

het el.