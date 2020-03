Folytatjuk: újságíró-palánták jártak szerkesztőségünkben

A őszi forduló után tavasszal is folytatódik kiadónk méltán népszerű diákújságíró programja a Sajtó és Tanulás. A vállalkozókedvű fiatalok írásait a következő néhány hétben olvashatják az Új Néplap hasábjain és a szoljon.hu Sétatér oldalán. A diákoknak lehetősége adódott, hogy a szerkesztőség munkájába is bepillanthassanak. Szerdán délelőtt a szolnoki Széchenyi István Gimnázium diákjai járták be az Ady Endre úti irodát.

A Sajtó és Tanulás diákújságíró-program évtizedes múltra tekint vissza. A 2019/2020-as tanév őszi félévében öt iskola több mint negyven tanulója próbálhatta ki magát újságíróként. Március 18-tól pedig visszatérnek a diákok tollából született cikkek hírportálunkra és az Új Néplap hasábjaira.

Számos témában olvashatják az alkotásokat. Szó lesz az influencerekről, az Instagramról, de a youtuberekről is. Az ökooldalon a szelektív hulladékgyűjtés és a háztartási hulladék minimalizálásának kérdéseit járják körbe a fiatalok, de megismerhetik a véleményüket a munka és tanulás kapcsolatáról vagy a diákmunka világáról is. Az ajánlott témák között szerepel az iskolából indult tehetséges sportolók bemutatása vagy a zenei karriert építő diáktárssal készült riport. A húsvéti szokásokat is felelevenítik és a tavaszi dekorációra is adnak majd tippeket a következő hónapban az újságíró-palánták.

A Sajtó és Tanulás program részeként a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium tanulói szerkesztőségünkben jártak szerdán délelőtt. Király Ernő, az Új Néplap főszerkesztője beszélt a nyomtatott sajtó múltjáról és jövőjéről, de részletezte az újságírók munkáját is.

Akadt a diákok között olyan, aki már az őszi pályázaton is részt vett, a többiek azonban még csak most ismerkednek az újságírás világával.

– Nagyon tetszenek az idei témák. Az első oldalé különösen szimpatikus, ez a médiáról szól majd – nyilatkozta Olenyik Fanni tizenegyedik évfolyamos tanuló. – Tavaly nem sikerült olyan jól választanom, legalábbis nem éreztem annyira közel magamhoz az akkori tematikát. Most viszont nagyon izgatott vagyok, a közösségi médiáról fogok cikket írni – tette hozza a széchenyis diáklány, aki a szerkesztőségi látogatást idén is nagyon élvezte. Emellett kiemelte, hogy az írást megelőző egyeztetéseket is hasznosnak tartja.

Sárándi Tilla tizenegyedikes diák. Első ízben csatlakozott a SÉTA-sok táborához. Elmondása szerint leginkább a tapasztalatszerzés lehetősége és a kíváncsiság hajtotta.

– Szeretnék bepillantani az újságírás világába. A riporteri munka is nagyon érdekel.

Eszenyi Alexandra kilencedikes diák a társai példáját követve jelentkezett.

– Az előző körben két barátnőm írt cikket, általuk kedvet kaptam magam is. Korábban nem nagyon voltak ilyen tapasztalataim, de izgalmasnak találom az újságírók munkáját – mondta.

Szilágyi Dorina szintén kilencedik évfolyamos gimnazista. Azért jelentkezett a pályázatra, hogy kipróbálja magát ezen a területen.

– Általános iskolában meseíró pályázatokon vettem részt. Kíváncsi voltam az írással kapcsolatos különbségekre és arra, hogy vajon hosszú távon is tetszene-e nekem az újságírói munka – részletezte.