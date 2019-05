Varnus Xavér is felfedezte a fiatal kisúji tehetséget

Még nincs 15 éves, de már több önálló koncertet adott, saját zeneműveket írt. Varnus Xavér meghívta táborába, majd budapesti fellépésre. Múlt heti országos versenyén a zsűri tagja, Kovács Szilárd orgonaművész is megdicsérte a kisújszállási Szilágyi Péter orgonajátékát. Erről beszélgettünk vele és édesapjával, Szilágyi Gáborral, a Kisújszállási Református Egyházközség elnök-lelkészével.

– A zene, az orgonálás, a zeneszerzés az életem, kikapcsolódás és munka is egyben. Emiatt semmiről nem mondok le, ugyanolyan vagyok, mint a kortársaim, mindenben részt veszek, csak nagyon vigyázok a kezemre, hogy ne sérüljek meg – jelenti ki Szilágyi Péter, a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskolai Tagintézményének 8. r osztályos tanulója, aki zeneszeretetét szüleitől örökölte.

Édesapjának orgona-kántori végzettsége van, édesanyja középiskolai tanár.

– Amikor Petit vártuk, olyan templomban voltunk, ahol orgona is volt. Sokat játszottam rajta, feleségem komolyzenei CD-ket hallgatott, így már kisfiunk pocaklakóként ismerkedett a zenével.

Járni még nem tudott, de már felkapaszkodott az orgonához és nyomkodta a billentyűket. Teljességében magába szívta a zenét, kétévesen orgona CD-ket kellett neki berakni, imádta Bach zenéjét.

Amikor Kisújszállásra kerültünk, Pintér Istvánné lett a zeneiskolában a zongoratanára, aki hamar felfedezte tehetségét, s igyekezett ebben segíteni – sorolja Szilágyi Gábor, aki maximálisan támogatja fiát.

Ma is Pintér Istvánné a zongora-, Bögösné Szász Edit a szolfézstanára, Debrecenben Sárosi Dániel az orgonatanára. Peti ősztől Debrecenben tanul, felvették orgona szakra, s mellette a szolfézs-zeneelméletre és a zeneszerzésre is várják.

Orgonajátékára most két országos első díjat is kapott, Veszprémben 12, Győrben 26 induló között győzött. Itt Kovács Szilárd orgonaművész is megdicsérte játékát.

– Nagyon büszke voltam ott a fiamra, aki bevallom, régen túlnőtt az én orgonatudásomon – ismeri be az apuka. – Varnus Xavér folyamatosan figyelemmel kíséri Peti pályáját, a verseny után gratulált neki.

– Xavérral 1996-ban, To­rontóban találkoztam először, ott léptünk fel egy kórussal. Három éve a Szolnoki Szimfonikusokkal játszott Szolnokon, ott bemutattam neki Petit, s meghívtam koncertre Kisújszállásra.

– Xavér a fiam játékát hallva nyáron már a táborában foglalkozott vele, tavaly pedig Kőbányára, az orgonaművészek koncertjére, fellépőként is meghívta – sorolja Szilágyi Gábor, aki két éve közös koncertet adott fiával a kisúji templomban.

Párizsba is szeretne eljutni

– A tanévzárón az én művemet adta elő a művészeti iskolai kamarazenekar – mondja a fiatalember, akinek nagy álma, hogy a Művészetek Palotája, a Szent István-templom és az Esztergomi Bazilika orgonáján is játszhasson, de most egy fogadást is teljesítenie kell.

Ez sem okoz gondot, mert több megyei és országos zeneműíró pályázaton vett részt sikerrel. Most a Beethoven Budán és a Szokolay Sándor-pályázatra is készül egy-egy új darabbal.

– Május 23-ig azonban az iskolai Ki mit tud?-ra meg kell írnom a Rákóczi-indulóra egy koncertparafrázist, mert egy hetedikes fiúval fogadtam, ha meg tudom írni, kapok tőle érte egy csokit. A mű fejben már megvan, csak papírra kell vetnem – árulja el Szilágyi Péter.

Bár még nyolcadikos, de tudatosan készül orgonaművésznek. Harmincéves korára a Zenakadémián a karmester vagy a zeneszerzés szakot szeretné elvégezni, s nagy álma a Notre-Dame tanárához kikerülni Párizsba.