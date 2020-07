Visszaköltözhettek helyükre a szolnoki művésztelep lakói

– Ez itt a műterem. Mivel folyamatosan készítek viaszmunkákat is, az egyik asztal itt lesz – még tervezgeti megújult lakásának munkaterületét Szabó György Munkácsy-díjas szobrászművész. Az élettér a műterem háta mögött található. Jobbra a parkettázott szobában már ott áll az ágy. Balra fürdőszoba, a folyosó végén pedig a konyha van. Vagyis, a korábbi elrendezés maradt, a bútorok viszont újak.

– Sokkal jobb körülmények között dolgozhatunk, mert egy külön épületet használhatunk ezentúl a szobrok öntésére, elkészítésére. Korábban a téli időben bent a lakásban csiszoltam, emiatt mindent ellepett a por. De mostantól ez már nem így lesz – mosolygott a művész, aki azt is elárulta, egykor egy kicsit túlzsúfolta a lakást, de most igyekszik több polcot és szekrényt használni, hogy a tér átlátható maradjon.

– Azt gondolom hogy egy nagy lehetőséget kaptunk a várostól, a visszajelzések pedig megerősítenek abban hogy érdemes minőségi munkát végezni. Csodálatos és inspiráló környezet – jellemezte a megszépült telepet Révi Norbert szobrászművész. Még nem teljesen rendezkedett be ahogy a többiek sem, hiszen az alkotómunka rengeteg felszereléssel jár.

– Nagyon szépen, a művészek igényeinek megfelelően sikerült kialakítani a lakásokat. Mind az élettér, mind a munkaterület vagyis a műterem kialakítása is a korábbinál is minőségibb munka létrehozását biztosítja majd. Az új lakásokkal kinyílnak a lehetőségeink is– vélekedett.

A tíz, műtermes lakás közül egy vendéglakás, melyet Szolnok testvérvárosának Reutlingen művészeinek tartanak fent.

– A többi lakás különböző méretű. Öt darab száz négyzetméteres, két százötven és két száznyolcvan négyzetméter nagyságú van közöttük. A műtermek mindenhol azonos méretűek, ezeket tetőablakkal és padlófűtéssel látták el, és rövidesen klimatizálják. A nyílászárók is újak, az épületeket leszigetelték. Nem csak az épületek, de a kert is nagyon szép lett. A korábban elhanyagolt terület helyére egy új grafikai műhely és egy szobrászműhely épült, így a művészek már egy erre a célra felszerelt, külön épületben dolgozhatnak majd – tájékoztatta hírportálunk Verebes-Nagy Edit a szolnoki művésztelep művészeti irodavezetője.

Egy egész városrész újul meg

A művésztelep felújítása másfél éve kezdődött. Az elkészült munkát Szalay Ferenc polgármester is megtekintette. A városvezető elmondta, amellett hogy nagyon időszerű volt a telep felújítása, egy egész városrész rehabilitációjában gondolkodtak.

– Amikor a Modern Városok Programja elindult, Orbán Viktor miniszterelnökkel azt a megállapodást kötöttük hogy a művésztelep teljes felújítását is tartalmazza a program. A két lakóépület felújítása, a grafikus és az öntőműhely kialakítása valamint a terület rendbetétele hozzávetőlegesen egy milliárd forintba került. Ehhez hozzátartozik plusz egy milliárd forint, melynek segítségével a 16. századbeli Szolnok tárul majd fel. Ennek a programnak a végrehajtása is hamarosan elkezdődik – mondta a Szalay Ferenc. Hozzátette, a városrészben rendezvény és – látogatóközpont épül valamint a Damjanich- szobor környéke is megszépül majd.

A művésztelep felújítására visszatérve a polgármester elmondta, a cél, hogy az ország legrégebbi, 1902-ben alapított művésztelepe a lehető legméltóbban szolgálja a kultúra és azon belül a különböző képzőművészeti ágak és a közönség igényeit.