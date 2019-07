Különleges cirkuszi előadások is lesznek a Szigeten

A Cirque du Sziget évek óta töretlen népszerűsége bizonyítja, hogy a fesztivál sokak számára elképzelhetetlen az újcirkuszi előadások nélkül.

Idén ismét a különlegességek rajongóinak kedvez a Sziget, hiszen a hazai művészek mellett Kanadából, Etiópiából, Franciaországból, Indiából, Finnországból, Dél-Koreából, Németországból és Argentínából is hívtak fellépőket.

A 900 fő befogadására alkalmas cirkuszi sátor augusztus 8-ától a fesztivál végéig várja nézőit 14:00 órától egészen az utolsó előadás kezdetéig, 23:00-ig. A sátor műsorát minden nap egy különleges francia csapat, a Cirque Inextremiste előadása nyitja, ahol egy mozgássérült akrobata egy markológép segítségével válik a társulat legerősebb tagjává, majd az első, csak etióp művészekből álló cirkusztársulat, a Circus Abyssinia mutatja be az artistává válás folyamatát két kisgyerek szemszögéből.

A visszatérő látogatók számára ismerősen csenghet a kanadai Cirque Alfonse társulat neve, akik két évvel ezelőtt lenyűgöző és roppant szórakoztató műsorukkal lopták be magukat a fesztiválozók szívébe, és akik ezúttal egy még őrültebb darabbal teszik próbára a nézők nevetőizmait és feszegetik a lehetőségek határait egy rendhagyó templomi szertartás során. Őket a napi program zárásaként egy másik kanadai társulat, a Flip Fabrique előadása követi, mely egy nyaralóban játszódik, ahol a hat barát hosszú idő után újra találkozik.

A sátorban látható darabok közti szünetekben a szabadtéri színpad nyűgözi le a látogatókat vicces, máskor interaktív vagy éppen elgondolkodtató előadásaival. Elsőként a Sisus finn társulat tagjai, öt, mindenre elszánt és roppant hajlékony lány lép színpadra, akik lélegzetelállító trükkjeik egy részét egy 10 méter magas szerkezet tetején hajtják végre.

Őket az argentin Papito követi varázsbőröndjével és nevetésre csábító műsorával. Itt lép fel a vicces német duó, a Spot The Drop is, akik lenyűgöző zsonglőrtudásukkal varázsolnak el minket, majd a francia Le Grand Jeté! két tagja mutatja meg, milyen trükköket lehet végrehajtani egy folyamatosan mozgásban lévő karikán – akár bekötött szemmel is.

Őket egy igazi kulturális csemegének számító koreai előadás követi, mely tradicionális élőzenével kísérve a városi élet sajátosságaira fókuszál. A BONGnJOULE elgondolkodtató darabját követően egy igazi akrobatikus műsorszámot láthatnak a nézők a MallakhambIndia előadásában, akik a birkózás, az akrobatika és a légi jóga elemeit ötvözve engednek bepillantást a mallakhamb nevű ősi sportba, mely csak igen ritkán látható India határain kívül.

Mint ahogy azt már megszokhattuk, a szabadtéri színpad programját ezúttal is minden nap tűzzsonglőr show zárja. Idén a nemzetközi zsonglőrökből verbuválódott társaság egy különleges műsorral készül: a pár éve tragikus hirtelenséggel elhunyt társukra, a magyar tűzzsonglőr Farkas Lindára emlékeznek, és bemutatják az általa tervezett egyedi tűzjelmezeket és tüzes kiegészítőket.