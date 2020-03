Legényesezz otthon! címmel indított kampányt a Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Mióta útjára indult a kihívás, több ezren követték, és tízezrek várják, hogy elhangozzék a nevük egy videó elején.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Legényesezz otthon! címmel a Magyar Nemzeti Táncegyüttes kezdeményezésére Sánta Gergő Harangozó-díjas táncművész kihívást indított az interneten.

A táncegyüttes keddi közleménye szerint a kihívásban, amely pár nap alatt népszerűvé vált,

a kihívó 3 táncost kér fel, hogy mutasson be otthon egy legényes táncot, „azaz a táncok királyát, amelyben egy férfi megmutathatja önmagát”.

Mint írják, mióta útjára indult a kihívás, több ezren követték, és tízezrek várják, hogy elhangozzék a nevük egy videó elején.

A legényes egy adrenalinbomba, másodpercek alatt kell kitalálni a következő lépést, és közben fokozni a táncot, amelyet nagy ugrásokkal kell zárni

– idézi a közlemény Zsuráfszky Zoltánt, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatóját, aki szerint „hatalmas tánctudással és jó dramaturgiai érzékkel kell rendelkezni hozzá, hogy a pillanat hevében a maximumot hozd ki az improvizációdból”.

Zsuráfszky Zoltán megjegyezte, hogy ők hat ponttal indították útjára a kihívást.

Egyik kedvenc adatközlője, Mátyás István Mundruc magyarvistai parasztember például több mint 160 figurát tudott.

„Ki lehet számolni, hogy csak az ő figuráiból hány 6 pontos variáció születhet” – említette példaként.

Hangsúlyozta, hogy

a paraszti világban a jó táncos előnyökhöz jutott, akár társadalmi lépcsőfokot is léphetett,

mert köztudott volt, hogy a jó táncos jól rögtönöz, szorgalmas, jó agya van, gyors és teherbíró. „

Az ő tiszteletükre is indítottuk ezt a kihívást, amellyel üzenjük, hogy maradj otthon, de közben töltsd hasznosan az idődet, és töltsd meg a Facebookot a magyar kultúra legkicsiszoltabb, individuális és virtuóz férfitáncával” – tette hozzá Zsuráfszky Zoltán,

aki időközben maga is kihívott lett,

táncát pedig ajánlják azoknak is, akik eddig csak a Fölszállott a páva zsűritagjaként ismerték.

A közleményben kiemelik, hogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes azokra is gondol, akik csak most kaptak kedvet a magyar néptánchoz: a Petőfi TV-vel közösen a kezdőket is táncba hívják.

Borítókép: Magyar Nemzeti Táncegyüttes / facebook