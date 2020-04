A gyerekekre is gondolt a szolnoki színház

A tündér és az összekutyult mese címmel online előadással kedveskedik a gyerekeknek a szolnoki Szigligeti Színház. A nyolc szereplős interaktív mesejátékot Radó Denise írta és rendezte, aki a társulattal az interneten keresztül készült fel a darabra.

— Természetesen minden szereplő jelmezben lesz, a speciális helyzet miatt megpróbáljuk úgy játszani, hogy érzékelhető legyen, ki hol áll, ki-kihez beszél. Miután a jelenlegi helyzetünk is eléggé összekutyult a koronavírus járvány miatt, úgy gondoltam, hogy a mese is egy összekutyult történet legyen. Vagyis több, ismert történet keveredik össze, ezzel együtt pedig a mesevilág szereplői is összetalálkoznak és mindegyik mást és mást szeretne.

— Nem árulom el, mi lesz a vége, de azt igen, hogy minden másképp alakul majd, mint ahogy azt a gyerekek megszokták, vagy ahogy mi olvastuk nekik annak idején — mondta a történetről az író-rendező.

A társulat abban reménykedik hogy a mese világán keresztül sok mindent meg is taníthatnak majd a kicsiknek, persze játékos formában.

— Kérésekkel is fordulunk majd a gyerekek felé. Megadunk egy email címet, ahová bizonyos dolgokat fel lehet majd tölteni a mesével kapcsolatban. Ebből egy kis versenyt rendezünk, a legügyesebbek pedig ajándékot kapnak — tette hozzá Radó Denise.

A humoros mesejáték ősbemutatójába április 17-én délután kettő órakor lehet bekapcsolódni a legnagyobb videómegosztón.