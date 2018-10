Divatbemutatóra készül a múzeum

Különleges eseményre kapott korhű viseleteket a Damjanich János Múzeum. A kiállítóhely ugyanis október végén egy, az intézmény történetében egyedülálló divatbemutatót rendezne. Ehhez pedig a történelmi korszakok pazar ruhái mellett az intézmény hölgytagjait is segítségül hívták…

– Hamarosan egy időutazásra várjuk látogatóinkat, hiszen különböző korok menyasszonyi ruháit mutatjuk be… – kezdte gondolatait Barláné Kulánda Krisztina. A múzeum munkatársa elmondta, a több évszázadot felölelő textíliák egy részét a Szigligeti Színháztól kapja meg az intézmény. – Tőlük kapunk például Rómeó és Júlia korát idéző ruhákat, de csodás darabok érkeznek a Bánk bánból is. Az október végi divatbemutatónk másik érdekessége pedig, hogy a programhoz nem modelleket vagy külsős személyeket kértünk fel.

Mi magunk, vagyis a múzeum dolgozói mutatjuk be ezeket a darabokat! – avatott be a kulisszákba a szervező.

A múzeum mintegy tíz kolléganője ölti majd magára különböző korok ruhakölteményeit. Ezek közt lesz olyan, mely az 1910-es és 20-as éveket idézi. De olyan is, amelyik a hetvenes évek divatját eleveníti meg. Valószínűleg egy madeira csipkés öltözék is a program részét képezi majd. – Ezek mellett egy ruhaszalontól modern esküvői viseletet is kapunk. Így a lehetőségeinkhez képest valamennyi divatirányzatot szeretnénk bemutatni… – taglalta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Eközben a múzeumban igencsak nagy volt az izgalom a korhű színházi viseletek átvétele előtt.

– Tipikusan lányos program lesz ez! Hiszen már kislányként gyakran elképzeljük azt a pillanatot, amikor férjhez megyünk. Ezért a gyönyörű ruhákban és a szép sminkben egy kicsit beleképzelhetjük magunkat a nagy napba. Fontos azonban, hogy a ruha mellett a smink is az egyediséget fejezze ki. Ugyanakkor igazodjon a személyiségünkhöz is… – fakadt széles mosolyra Labancz Borbála. Az intézmény munkatársa elmondta, még talány számára, milyen ruhát visel majd a bemutatón. – Ma is kérdezgettem a kolléganőket, mire számíthatok, azaz, hogy mely kor viseletét ölthetem magamra, ám ez még nem dőlt el. Így nem is csoda, hogy már nagyon izgatott vagyok! – összegezte.

A divatmustrára készül Tóth Zsanett muzeológus is. Nála viszont már úgy tűnik, eldőlt a kérdés.

– Jelenkori darabot viselek majd. Hiszen mivel viszonylag magas lány vagyok, így a régebbi típusú ruhák kevésbé jöhetnek szóba – mondta. A muzeológus hölgy azt is elárulta, nem csak a korhű viseleteket, de a hozzájuk kötődő kiegészítőket is megjelenítik a hó végi eseményen. Ezzel is igazodva a történelmi korszakok jellegzetes textíliáihoz.

A ruhaátadóra készülő hölgyek kiemelték, azt szeretnék, ha a külsőségek mellett valamiképp a ruhák történetét is felidézhetnék. A Szolnoki Képtárban rendezendő programjukon a kevesek által ismert történelmi érdekességeknek is hangot adnának. Ahogy annak is, mikor lett fehér az esküvői ruha színe. Merthogy a menyasszonyok efféle viseletének bizony nincs akkora hagyománya, mint gondolnánk.

A színházi program előtt azt is megtudtuk a szervezőktől, az egyes viseletek korát idéző zenékkel is készülnek majd. Emellett külsőségekben is a klasszikus divatbemutatók miliőjét keltenék életre a múzeum falai között.

Sok feladat vár a „menyasszonyokra”

A közelmúltban nyílt fehércsipke-kiállításuk és a napokban is zajló múzeumok őszi fesztiválja adta az ihletet a bemutatóhoz, mondta a program ötletéről Barláné Kulánda Krisztina.

– A programot ráadásul épp Blanka-napra tettük, mely egyébként fehéret jelent. Ezekben a napokban számos feladat áll előttünk. A ruhapróbánk napja például még nincs pontosítva, mivel több mint tíz „menyasszony” vesz részt az eseményen. Velük pedig még egyeztetnünk kell, hogy kinek mikor van szabadideje igazán a rendezvényre hangolódni. Ezenfelül a ruhák igazítását is el kell még végezni. Az azonban már most jól látszik, hogy mindenki nagy kedvvel várja azt a pillanatot, amikor gyönyörű ruhákban jelenhet meg. Arról nem is beszélve, hogy ehhez hasonló eseménynek még sohasem adott otthont az intézmény – zárta mondandóját a főszervező.