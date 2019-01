Hamarosan új oldaláról mutatkozik be Varga Riki

Varga Erik mintegy harminc munkájából nyílik tárlat január tizenhetedikén a TISZApART Moziban. A kiállítás a Hála címet kapta.

– Azért ez a címe, mert úgy érzem, hogy Istennek és a sorsnak köszönhetően az elmúlt évem nagyon jól sikerült, például kijutottam Zákinthosz szigetére és Erdélybe is. A kiállítás darabjai zömében új képek lesznek, 2017 és 2019 között készültek.

– Most tőlem szokatlanul három-négy darab kilencvenszer százas nagyobb kép is lesz, emellett egy olyan páros tájképet is kiállítunk, melyek tagjait, ha összefordítjuk, olyan hatást kelt, mintha a kettő egy lenne. Szerepelnek benne zákinthoszi tájképek, de különböző állatokat ábrázoló festmények, és vallásos témájú képek is. Sokáig materialista voltam, de mostanában rájöttem, hogy az Isten és az angyalok segítsége nélkül nehezebb az élet… – mondja a kiállítás hátteréről a művész.

Hozzátette, a harminc kép nagy része akril. A délután öt órakor kezdődő kiállítást Verebes György Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg, közreműködik Harna Péter színész és a Virágom Zenekar.