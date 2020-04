Harry Potter varázsvilágát is netre költözteti a szolnoki könyvtár

A Verseghy Ferenc Könyvtár ifjúsági részlege is átköltözött a virtuális térbe. A számos klubnak és foglalkozásnak helyet adó terem ugyan most zárva tart, de az interneten továbbra is kiszolgálják olvasóikat. A tapasztalataik pedig azt mutatják, hogy e téren igen sikeresek az erőfeszítések.

– Egy Discord nevű alkalmazás segítségével juthatnak el hozzánk az érdeklődők. Ezen a felületen úgynevezett szobákat alakítottunk ki, ahová tulajdonképpen bárki beléphet. Itt lehetőség van videóhívásra, de aki ezt nem szeretné, csak a hang bekapcsolását engedélyezi, illetve írásban is tudunk beszélgetni – magyarázta Cserfalvi Katalin, az ifjúsági részleg könyvtárosa. Kollégájával, Szabó Péterrel sokat tesznek azért, hogy az összes korábbi klub működhessen, így a gyerekek és tinédzserek legalább a világhálón tarthatják a kapcsolatot megszokott közösségeikkel. – Azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok nagyon komolyan betartják a kijárási tilalom szabályait, de éppen ezért rettentően hiányolják is a kis csoportjaikat. Nagyon hasznos, hogy valós időben tudunk beszélgetni, játszani együtt ezekben a virtuális szobákban. Az Archlich Inc. (egy szerepjáték klub) anime kör, japán nyelvtanuló kör igen népszerűek. A Vak Kardforgató Fogadó elnevezésűt pedig például Németh Zsolt kalandmester vezeti. Változatos képzeletbeli eseményekbe keverednek a résztvevőkkel, ezt is sokan kedvelik. De az Agatha Christie kör is nagy favorit. A közelmúltban a martfűi rém bírósági tárgyalását dolgoztuk fel, nagyon jól sikerült – sorolta Cserfalvi Katalin. Hozzátette, a művészeti pályázatoknak korábban is nagy szerep jutott a fiatalok életében, a mostani helyzetben azonban talán még inkább megjelenik az érzelmeik kifejezésének igénye. – Meghosszabbítottuk a fantasy art pályázatunk határidejét, digitális rajzokat és videókat várunk az alkotókedvűektől. Verset és prózát szintén írhatnak, ezzel kapcsolatban is van egy aktuális felhívásunk – részletezte. A könyvtáros arról is beszélt, hogy a csoportokban igen nagy az összetartás, és számítanak a másik véleményére egy-egy kérdés vagy éppen mű kapcsán. – Gyakran egyeztetnek itt a pályázatokra szánt alkotásaikról is, jó érzés tapasztalni, hogy ilyen szoros a kapcsolatuk egymással és velünk is. A virtuális térben az otthon töltött idő hasznos eltöltésére is kaphatnak tippeket. Cserfalvi Katalin elmondta, hogy az alkotókörben kézműves és főzéssel kapcsolatos videókat is gyakran megosztanak egymással. – Húsvét előtt például egy isteni répatorta elkészítése bizonyult igen népszerűnek – mondta. Tovább folytatódik a játék A könyvtár korábban is számos programot szervezett a varázslótanonc képzeletbeli kalandjai köré, amely széles körben vonzotta a fiatal generáció tagjait. A játékos vetélkedőkben pedig nemcsak a feladatok igazodtak a történethez. Díszletet és kellékeket szintén bevontak a játékba, sőt maguk a könyvtárosok is beöltöztek egy-egy roxforti professzornak. Harry Potter világát hamarosan ismét megidézik, játékos formában az online térben.