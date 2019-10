Máthé Erika magyarul adta ki Horthy Miklós életrajzát

A Verseghy Könyvtárban forrásértékű, de itthon eddig jórészt ismeretlen művel ismerkedhettek meg az érdeklődők a közelmúltban. Edgar von Schmidt-Pauli német író, újságíró Horthy-életrajza Máthé Erika magánkiadásában több mint hetven évvel németországi megjelenése után látott napvilágot magyar nyelven.

– E kötet különös vonása, hogy magyar vonatkozása ellenére eddig nem találkozhattunk vele. Ön hogyan vállalta a kiadását?

– Ez elég hosszú és furcsa történet. Családom nem kötődik a Horthy korszakhoz. Nagyapám meghalt a születésem előtt, így otthon semmit nem hallottam róla. Sokat olvasó, történelemkedvelő emberként viszont azzal találkoztam, hogy a kormányzó fasiszta volt, vágóhídra küldte a honvédeket és nem mentette meg a magyar zsidóságot. Egy kezembe került kötet és egy találkozás azután rengeteg kérdést szült bennem. Érdeklődöm a régi könyvek iránt, így akadtam rá Doblhoff Lily bárónő korabeli Horthy életrajzára. Amit abban olvastam messze nem volt arányban a gimnáziumban kapott Horthy képpel. Megjegyzem, nagyon jó történelem-tanárnőm volt. Mi lehet az igazság? – kérdeztem, s elkezdtem Horthy témájú kiadványokat keresni.

– Nem volt könnyű dolgom, azóta sok mindent megsemmisítettek, de mindig került hozzám valami. Azután úgy hat évvel ezelőtt összehozott a sors egy „pót-nagypapával”, Major Lajos bácsival, aki akkor már 94 éves volt és végigélte ezt a kort. Megdöbbentett a tudása, és az is, hogy annak ellenére, amin életében átment a legnagyobb tisztelettel beszélt Horthy Miklósról. Mint katona végigharcolta a háborút, Budán a kitörés előtti napokban esett orosz fogságba, s hat évet töltött Szibériában. Amikor hazajött, mint egykori rendőrt rendszeresen megalázták. Mindezért okolhatta volna a kormányzót, de mégis mindig csillogó szemmel mesélt róla. Háromnegyed év múlva bekövetkezett haláláig hallgattam hatalmas élményanyagát.

– Máig a sors kegyének érzem, hogy nem csak a maradék könyvekből tájékozódhattam, hanem olyan hiteles forrásból, mint ő. Kérdeztem tőle, hogy Lajos bácsi! – annyi rosszat hallani a Horthy-korszakról, ami a Te életedet is meghatározta, hiszen megjártad a háborút, fogságot. Ennek ellenére, ő azt mondta nekem: Jegyezd meg Csillagom, ha nem lett volna Horthy Miklós, ma nem lenne Magyarország. Még egy érdekes gondolata volt: Nagyon furcsállottam, de azt mondta, a 19-es kommunistákból lettek a nyilasok. Rendkívül haragudott mind a nyilasokra, mind a kommunistákra.

– Ezektől a beszélgetésektől hogyan jutott el a Schmidt-Pauli könyvig?

– Tovább folytattam a keresgélést, s egy aukción akadt kezembe ez a kötet. A témája miatt megvettem, bár nem tudok olyan szinten németül, hogy elolvassam. Feltettem a polcra, s még az is kiment a fejemből, hogy Horthy Miklós az önéletrajzában is írt róla. Amikor a visszaemlékezésein dolgozott már nem jutott hozzá olyan fontos iratokhoz, melyeket a magyar külügy irattárából Schmidt-Pauli felhasznált a munkájához. Így az ő művére is támaszkodott.

– Aztán évek múlva mintha megszólított volna a könyv, hogy mit gondolsz, véletlenül kerültem hozzád? Akkor még eszembe sem jutott, hogy kiadjam magyarul, hiszen teljesen más területen dolgozok, de odaadtam egy német anyanyelvű, a magyar történelemben jártas ismerősömnek, mondjon véleményt róla. Ő le sem tudta tenni, s áradozott róla, én pedig elkezdtem vele házalni a könyvkiadóknál. Teljes kudarccal, mert senki sem vállalta a megjelentetését. Hosszú lenne részletezni, de akkor már teljesen rabjává váltam az ügynek. Elhatároztam, minden terhét vállalom annak, hogy ez a kötet a legilletékesebb helyen, a kormányzó szülőföldjén is napvilágot lásson.

– Miként talált fordítót egy nem könnyű, ódon, részben szakszöveg átültetéséhez?

– Hosszú keresés után kaptam meg egy ismerőstől Wéber Krisztina művészettörténész telefonszámát. Ő német anyanyelvű és jó tollú író is a szakmája mellett. Amikor találkoztunk percek alatt kiderült, hogy rokonlélekre találtam benne. Rá tudott hangolódni arra, amit Schmidt-Pauli gyönyörű nyelvezettel és választékos szókinccsel leírt, és maradéktalanul át is tudta ültetni magyarra. Így született meg sok gonddal ez a fordítás, aminek az utómunkálatai sem voltak problémamentesek.

– Külön kálvária volt a jogutódok keresése, és természetesen a könyvterjesztés sem könnyű feladat. A hazai terjesztők hatalmas árréssel dolgoznak, amit azért sem tudtam elfogadni, mert elkötelezettségem miatt a tényleges költség alatt kerül forgalomba a kötet. Megcsinálhattuk volna igénytelenebb kivitelben is, de amint látja – teszi elém a német eredetit és megszólalásig hasonló magyar párját Erika – tartottuk az eredeti színvonalát.

– Tudtam, hogy nem sok remény van a kiadás anyagi terheinek megtérülésére, de szívügyemmé vált a kötet közreadása. Annyira igaznak láttam Lajos bácsi mondását, hogy ha nincs Horthy Miklós, ma itt nem beszélnénk magyarul, és nem létezne Magyarország. Úgy éreztem, – most nem akarok nagy szavakat használni – megéri azt az áldozatot, hogy ennyit tegyek a hazámért és a nemzetemért. Most ősszel kezdődött a bemutatása, Szolnok mellett már több mint fél tucat városba hívtak meg könyvbemutatóra és történészek, továbbá a kormányzó személyével foglalkozók is kerestek. Így bízom benne, hogy eljut azokhoz, akiknek szántam – zárta beszélgetésünket Máthé Erika.

Névjegy: Máthé Erika foglalkozása becsüsi szakképesítésekkel rendelkező műkereskedő. Harmincnyolc éve házas, három felnőtt gyermeke van. Most várják az első unokát. Kedvtelései: olvasás, történelem, zene, irodalom, kiállítások, utazás.

Kép: Úgy éreztem, megszólított engem ez a könyv –mondja Máthé Erika Fotó: Mészáros János