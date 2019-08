A MÁV nyugat felé veszi az irányt, a JFC otthon játszik

A másodosztályban a Szolnoki MÁV FC vasárnap 19 órakor az NB I.-ből kiesett Haladás otthonában lép pályára, míg a harmadik vonalban a Jászberényi FC a Diósgyőr II.-t fogadja 17 órától.

A szolnoki kék-fehérek jelenleg hat ponttal a hatodik helyen állnak, míg a Hali három ponttal a 16. jelenleg. Persze tudjuk, a bajnokság ezen szakaszában ez még semmit sem jelent, de az biztos, hogy a szombathelyiek nem három döntetlennel szerették volna kezdeni az idényt.

Pedig így történt, előbb a Gyirmót otthonában, majd a Siófok ellen hazai pályán, végül a Szeged vendégeként játszottak 1–1-et. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a MÁV FC szempontjából ez nem lenne egy rossz eredmény. Több védelmi megingása is volt a gárdának az elmúlt bajnokikon, ezeket mindenképp ki kell javítani, és a gyors egymásutánban lejátszott három találkozó után erre most egy kicsit több idejük volt.

– Volt egy komplett hetünk, úgy gondolom, sikerült a terhelés-pihenés arányát belőni – kezdett bele Csábi József vezetőedző. – Átbeszéltük a védelmi hibákat, kifejezetten erre hangsúlyt fektetve végeztünk edzésgyakorlatokat, bízom benne, hogy ezekben a szituációkban már jobban fogunk dönteni.

– Nagyon várom ezt a mérkőzést, szerintem igazi meccshangulatra számíthatunk a Haladás új stadionjában. Szeretnénk felnőni a feladathoz, de az esélyesek azért nem mi vagyunk, hiszen a szombathelyiek mégiscsak az NB I.-ből érkeztek a másodosztályba, míg mi az NB III.-ból. Úgy látom, a Haladás keresi az útját jelenleg, elmentek a légiósok, de a védelmük NB I.-es játékosokból áll, és elöl is vannak rutinos futballistáik, ám felkészültünk belőlük, várjuk a megmérettetést.

A Jászberénynek remekül sikerült a szezonkezdet, vezetik is a tabellát, még ha csak jobb gólkülönbségük révén is. A múlt héten kifejezetten imponáló játékkal múlták felül 6–2-re a Gyöngyöst idegenben. Ellenfelük vasárnap a Diósgyőr második csapata lesz, amely az előző idényben nehezen maradt benn, a 11. helyen zártak, de csupán egy ponttal előzték meg a búcsúzó, 14. SBTC-t. Nos, a miskolciak egyelőre ott folytatják, ahol abbahagyták, ugyanis az első körben 3–0-ra kikaptak a Balassagyarmat otthonában, míg múlt vasárnap a Tiszaújvárossal szemben szenvedtek el 4–0-s vereséget.

Tehát az előjelek a JFC mellett szólnak, ráadásul az előző idényben is sima győzelmet arattak ellenük, ősszel 3–0-ra, tavasszal 4–1-re verték őket. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy az NB I.-es DVTK ezúttal szombaton lép pályára, vagyis vasárnap akár több visszajátszó futballistával is jöhetnek Berénybe, ami az erőviszonyokat is boríthatja. Ennek ellenére nem kell félteni a berényieket, az eddig teljesítményük bizakodásra ad okot.

A vasárnapi program

NB II., 4. forduló, 19 óra

Haladás–Szolnoki MÁV FC

NB III., 3. forduló, 17 óra

Jászberényi FC–DVTK II.

A bajnokság állása – NB II.

1. Győr 3 0 0 6–1 9

2. Csákvár 3 0 0 7–4 9

3. Budafok 2 0 1 7–2 6

4. Békéscsaba 2 0 1 4–2 6

5. Tiszakécske 2 0 1 4–3 6

6. Szolnoki MÁV 2 0 1 4–5 6

7. Dorog 2 0 1 3–5 6

8. Siófok 1 2 0 3–2 5

9. MTK 1 1 1 7–4 4

10. Budaörs 1 1 1 5–4 4

11. Kazincbarcika 1 1 1 4–3 4

12. Soroksár 1 1 1 6–8 4

13. Szeged 1 1 1 3–5 4

14. Vasas 1 0 2 6–6 3

15. Nyíregyháza 1 0 2 4–4 3

16. Haladás 0 3 0 3–3 3

17. Balmazújváros 0 1 2 2–4 1

18. Gyirmót 0 1 2 2–6 1

19. Ajka 0 0 3 1–5 0

20. Vác 0 0 3 3–8 0

A bajnokság állása – NB III., Kelet

1. Jászberény 2 0 0 7–2 6

2. Cegléd 2 0 0 5–1 6

3. Balassagyarmat 2 0 0 4–0 6

4. Tiszaújváros 1 1 0 4–0 4

5. DEAC 1 1 0 4–3 4

6. Hatvan 1 0 1 4–3 3

7. ESMTK 1 0 1 3–3 3

8. Eger 1 0 1 3–5 3

9. Putnok 0 2 0 2–2 2

Sényő 0 2 0 2–2 2

11. DVSC II. 0 1 1 2–3 1

12. Tállya 0 1 1 1–2 1

13. Ózdi Kohász 0 1 1 2–4 1

14. Gyöngyös 0 1 1 2–6 1

15. Füzesgyarmat 0 0 2 1–3 0

16. DVTK II. 0 0 2 0–7 0