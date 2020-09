A négy meccs óta nyeretlen Vasashoz látogat a Szolnoki MÁV

A vasárnapi meccsen semmi sem jött össze a MÁV FC-nek, azonban ezen túl kell lépni, mivel szerdán még nehezebb feladat vár a csapatra. Az ellenfél a Vasas lesz, amely ugyan csupán a 13. helyen áll, ráadásul ez elmúlt négy meccsén nem tudott nyerni – kikapott attól a Siófoktól és Budaörstől, mely csapatokat a MÁV megverte –, ám azt nem szabad elfelejteni, hogy milyen komoly játékosállománnyal rendelkeznek a piros-kékek.

A keretükhöz tartozik többek között a szolnoki származású Pekár László, aki a Mezőkövesddel bajnoki negyedik és kupadöntős volt az előző szezonban. Mellette olyan futballisták alkotják a támadószekciót, mint az élvonal legutóbbi gólkirálya, Radó András vagy épp Fecze­sin Róbert, aki tavaly ősszel vezette az NB I. gól­lö­vő­lis­tá­ját, mielőtt Angyalföldre igazolt. A 2015–16-os szezont Szolnokon töltő korábbi NB II.-es gólkirály, Balajti Ádám viszont sérülés miatt biztosan nem játszhat szerdán. Jól látszik, hogy a Vasas kerete bivalyerős, és nem lehet lebecsülni akkor sem, ha eddig feltűnően sokat botladozik.

– Örülök, hogy ismét pályára lépünk, hiszen lehet javítani a vasárnapi vereség után – mondta hírportálunknak Csábi József, a MÁV FC vezetőedzője.

– Próbáltuk kielemezni a Vasas játékát, de nincs könnyű dolgunk, hiszen az új edzővel (Schindler Szabolccsal, aki 2010 őszén Szolnokon futballozott az NB I.-ben – a szerk.) eddig csak egy meccset játszottak, a korábbi mérkőzésekből pedig már nem lehet kiindulni. Nagyon szervezett, alázatos játékra kell törekednünk, akkor érhetünk el jó eredményt, de vigyáznunk kell, hiszen a Vasasnak olyan játékosai vannak, akik bármikor villanhatnak.

A két csapat legutóbb tavaly novemberben találkozott egymással, akkor gól nélküli döntetlent játszottak a felek a Fáy utcában. Egy ilyen eredmény szerdán valószínűleg ismét kevés szolnoki szurkolót szomorítana el.

Szerda: Soroksár–Haladás, Dorog–Szentlőrinc, DEAC–Kazincbarcika, 16.00, Kaposvár–DVSC (tv: M4 Sport), 16.30, Vasas–Szolnoki MÁV, Pécs–Budaörs, Ajka–Siófok, Szeged–Gyirmót, Győr–Békéscsaba, Nyíregyháza–Csákvár, 19.00.

Pozitív tesztek az ellenfélnél

Immár az NB II.-ben is kötelező koronavírusra tesztelni a játékosokat és a stábtagokat, a MÁV FC mai ellenfele, a Vasas pedig kedden jelezte, hogy a vizsgálat két labdarúgónál pozitív eredményt hozott – őket a klub elkülönítette. Mint tegnap kiderült, a Lokinál is többen elkapták a vírust, de a Kaposvár vendégeként a DVSC – az előírásoknak megfelelően – a negatív tesztet produkálókkal pályára lép. A Csákvárt is sújtja a járvány, a Fejér megyei csapat vezetőedzőjét, Vi­sin­ka Edét és több játékosát is kénytelen nélkülözni Nyíregyházán.