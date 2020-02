A Szombathelyi Haladást fogadja vasárnap a MÁV FC

A Szolnoki MÁV számára is folytatódnak az NB II. küzdelmei, a 23. fordulóban a kék-fehérek a Haladást fogadják vasárnap 14 órától a Tiszaligetben.

Igen fontos mérkőzéssel kezdi a tavaszi idényt a Szolnok, mondhatni igazi hatpontos meccsel, hiszen a kiesőzónában található Haladás lesz az ellenfél. Persze hosszú még a szezon, akármi is lesz a találkozó végkimenetele, most még nem dől el semmi. Azonban hazai pályán egy olyan csapattal szemben, amely öt ponttal van a MÁV FC mögött, a vereség nem igazán fér bele, egy győzelemmel viszont nagy lépést lehetne tenni a középmezőny felé.

Mindkét gárda kerete némileg átalakult a télen. A MÁV-nál nem volt nagy mozgás, ám örömteli, hogy érkezett egy csatár, Novák Csanád, valamint egy támadó középpályás, Albert Ádám, akikkel remélhetőleg javul az előrejáték. Alapember nem távozott Szolnokról, csak olyan játékosok, akik kevés lehetőséget kaptak az ősszel. Ágoston Kristóf a Jászberényhez került kölcsönbe, Nagy Kevin Mosonmagyaróváron folytatja pályafutását, míg Laczkó Milán távozása még nem biztos, de jó eséllyel ő is a harmadosztályban szerepel majd tavasszal, méghozzá Cegléden.

A Haladás nagyobb átalakuláson ment keresztül, öten érkeztek, heten távoztak, ráadásul a padon már Mátyus János ül. A kaput Verpecz István védi ezentúl, Devecseri Szilárd és Schimmer Szabolcs a védelmet erősíti majd, míg Rácz Ferenc a bal szélen kevergethet, a támadásokat viszont nem segítheti Tóth Barna, mivel eltiltott. A távozói oldalról nyilván Novák Csanádot ki kell emelni, aki épp Szolnokra került, és így rögtön a volt csapata ellen bizonyíthat. Szintén a támadósorból fog hiányozni Gaál Bálint, aki Győrbe ment, míg a védő, Jurij Habovda a DVSC-ben futballozik a továbbiakban, a többi eligazoló játékos inkább kiegészítő ember volt. Összességében inkább erősödött a zöld-fehér gárda kerete, amely várhatóan 4–2–3–1-ben áll majd fel.

A MÁV-nál nagy kérdés, hogy fog felállni a csapat. Egyrészt elképzelhető, hogy a két érkező rögtön a kezdőben kap helyet, viszont biztosan hiányozni fog a védelemből Horgosi Donát és Tamás László, akik eltiltásukat töltik. A középpálya is problémás lehet, mivel Tóth Benjamin és Tisza Kálmán sérüléssel bajlódik, akárcsak Kovács Olivér, így az ő játékuk több mint kétséges. Földi Marcellnek és Vólent Rolandnak szintén akadnak gondjaik, de valószínűbb, hogy ők legalább a padon ott lesznek vasárnap.

– Nem is akármilyen mérkőzéssel vágunk neki a tavasznak, fontos találkozó, ezt mindenki tudja – mondta Csábi József vezetőedző. – A Haladás is biztosan így készül erre az összecsapásra, de teszem hozzá, hogy még sok meccsünk lesz ezen kívül is, tehát nem most dől el a sorsunk. Úgy gondolom, felkészültünk az ellenfelünkből, amely már kicsit más csapat, mint az ősszel volt.

Ugyebár a negyedik fordulóban hazai pályán 3–0-ra nyert a Haladás, és már a nyolcadik percben kétgólos előnyben voltak a szombathelyiek – a második találatot épp Novák Csanád szerezte fejjel. Ez mindenképp egy másik összecsapás lesz, de az is biztos, hogy az olyan védelmi megingások, mint amik akkor történtek, nem férnek bele ezúttal sem. Szerencsére a szolnoki hátsó alakzat sokkal stabilabb azóta, remélhetőleg ehhez a támadók is fel tudnak nőni vasárnap, mert a három pont megszerzése nagy lökést adhatna a kék-fehér csapatnak.

A tavaszi program: 23. forduló. 02. 09. (vasárnap), 14.00: Haladás (o)

24. forduló. 02. 16. (vasárnap), 14.00: Gyirmót (i)

25. forduló. 02. 23. (vasárnap), 14.00: Siófok (o)

26. forduló. 03. 01. (vasárnap), 17.00: Szeged (i)

27. forduló. 03. 08. (vasárnap), 17.00: Győr (i)

28. forduló. 03. 14. (szombat), 14.30: Csákvár (o)

29. forduló. 03. 18. (szerda), 15.00: Budaörs (i)

30. forduló. 03. 22. (vasárnap), 17.00: Dorog (o)

31. forduló. 04. 05. (vasárnap), 16.30: Soroksár (i)

32. forduló. 04. 12. (vasárnap), 17.00: Békéscsaba (o)

33. forduló. 04. 19. (vasárnap), 17.00: Ajka (i)

34. forduló. 04. 26. (vasárnap), 17.00: Tiszakécske (o)

35. forduló. 04. 29. (szerda), 17.00: Kazincbarcika (i)

36. forduló. 05. 03. (vasárnap), 17.00: Vasas (o)

37. forduló. 05. 10. (vasárnap), 17.00: Nyíregyháza (i)

38. forduló. 05. 17. (vasárnap), 17.00: MTK (o)

Érkezők, távozók: Érkezett: Albert Ádám (Dorog), Novák Csanád (Mező­kövesd – kölcsönbe, legutóbb Haladás)

Távozott: Ágoston Kristóf (Jászberény – kölcsönbe), Nagy Kevin (Mosonmagyaróvár)