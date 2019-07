Bronzérmes a junior együttes

A Szolnoki Sportcentrum SI ifjúsági és junior fiú röplabdázói egyaránt eljutottak az országos döntőig, sőt az idősebb korosztályban az érem is összejött. Ilyés Gábor, a két csapat edzője értékelte az előző szezont, kitért a legtehetségesebb sportolóira és az edzések szisztematikus tervezésére is.

– A juniorcsapatunk a férfi NB II. Keleti csoportjában szerepelt év közben, hétről hétre voltak mérkőzéseik – kezdte mondanivalóját Ilyés Gábor.

– Az NB I.-esek junioregyütteseit figyelembe véve a második helyen zártuk az alapszakaszt, ezért az egyik, országos döntőre való kvalifikációs tornát mi rendezhettük, ami nagy előnyt jelentett és így kiharcoltuk a továbbjutást.

– A döntőn a csoportkörben a Dunaferrtől 3:2-re kikaptunk, viszont a válogatottak felálló, nagyon erős Pénzügyőrt győztek le 3:1-re. A négy közé kerülésért a MAFC-ot vertük 3:1-re, az elődöntőben viszont a már évek óta mumusunknak számító Kaposvártól kaptunk ki.

– Hozzá kell tennem, hogy a somogyiak egyik legjobbja a nálunk nevelkedett Horváth Kristóf volt. A bronzmérkőzésre felszívták magukat a srácok, és kiváló játékkal ismét felülmúlták a Pénzügyőrt. Azért is külön dicséretes a szereplésük, mert csupán két juniorkorú játékos játszott a csapatban Farkas Róbert és Szabó Péter személyében, a többiek mind ifjúságiak, illetve serdülők voltak.

– Hogyan szerepeltek az ifjúságiak?

– Az ifiknél tornarendszerben zajlottak az évad során a selejtezők, sok betegség hátráltatta a csapatot, így alaposan meg kellett küzdenünk az országos döntőbe kerülésért. Nehéz ágra kerültünk a középdöntőben: a Pénzügyőrt végül a jobb szettarányunknak köszönhetően győztük le. A mindent eldöntő tornán a csoportkörben a Dunaferr mindkét együttesét legyőztük, így egyből az elődöntőbe kerültünk, ahol a Kaposvárral nem bírtunk, ezt követően a harmadik helyről is lecsúsztunk, mert a bronzmeccsen kikaptunk a Dunaferrtől.

– Kik azok a játékosok, akiket külön is kiemelne?

– Az egész során mind az ifiknél, mind a junioroknál kiemelkedően teljesített Boa Szabolcs és Csendes Csaba, akik most nyáron a korosztályos válogatottal külföldi tornákon is szerepelnek. Továbbá megfordult a válogatott bővebb keretében az idény során Oláh Dominik, Tímár Mike, Molnár Dömötör és Soyvoural Kevin is.

– Miként sikerült összeegyeztetni az edzéseket a több helyen is játszó sportolók esetében?

– A felnőttek edzőjével, Gulyás Ferenccel és a serdülők mesterével, Bodonyi Ákossal minden edzést közösen megterveztünk, hogy azok a játékosok, akik több együttesben szerepelnek, éppen melyik gárda edzésén, mikor vegyenek részt.

– Gyakran előfordult, hogy valaki egy nap két edzést is teljesített, de természetesen a második már fizikálisan annyira nem volt megterhelő számára, inkább a taktikai elemeket helyeztük az előtérbe. Egyébként is igyekeztünk minél inkább személyre szabottan összeállítani a programot.

– A következő szezonban még több egyéni edzést szeretnék tartani. A serdülők második helyen végeztek az országos döntőn, tehát az is egy erős korosztály, közülük már többen is szerepeltek idén is az ifiben, így biztosan nem fog gondot jelenteni számukra a korcsoportváltás és jövőre is szép eredményekkel zárhatjuk a szezont.