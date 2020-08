Elhalasztották a Szolnoki Dózsa–Kaposvár bajnoki mérkőzést

Hiába készültek a vízilabdacsapatok és a -szurkolók is a bajnoki nyitányra, megint közbeszólt a koronavírus, emiatt több mérkőzést, köztük a Szolnoki Dózsa–­Kapos­vár összecsapást is elhalasztották.

Emlékeztetőül: a vízilabda-szövetség az elsők között volt, amelyik elindította a küzdelmeket, júliusban több helyszínen, három hétvégén át folytak a Magyar Kupa mérkőzései. Az augusztus 12-i helyosztókat viszont elhalasztotta a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ).

Történt, hogy a címvédő Ferencváros együttesénél az elődöntőt megelőzően négy játékos is pozitív mintát adott, ezért halasztotta el a honi szövetség a két elődöntőt, a Ferencváros–Vasas és az OSC–Szolnok párharcot. Az MVLSZ a kupafolytatásról annyit tett közzé, hogy várhatóan szeptember 9–20. között tartják meg az éremcsatákat, ugyancsak a Margitszigeten.

A szombati Szolnok–Kaposvár bajnoki rajt előtt aznap délelőtt érkezett az első hivatalos jelzés, hogy egy szolnoki játékos pozitív Covid-mintát produkált, ezért halasztották el a hazai találkozót. A vlv.hu információi szerint a Dózsa játékosai augusztus 26-án, szerdán estek át az első tesztelésen, és az egyik játékos mintája pozitív lett. A kötelező 24 órás várakozás után újabb tesztelés történt, ennek eredményeként újabb egy vízilabdázó mintája bizonyult pozitívnak.

Bár a Covid-ügyek kezelésének állami protokollja szeptember 1-jén megváltozik, s jelenleg még nem tudni, hogy ilyen esetben mi lesz az eljárási rend, de az valószínűnek tűnik, hogy a szolnokiak az első négy bajnoki meccsüket nem tudják a kiírás szerint lejátszani. Zsivko Gocics, a Dózsa vezetőedzője nem kívánta kommentálni a helyzetet. Annyit elárult hírportálunknak, hogy az egyik pozitív tesztes játékosuk tünetmentes, a másiknak pedig enyhe hőemelkedése van, de szerencsére jól érzi magát.

A vlv.hu szakportál számolt be arról is, hogy az OSC–Szeged összecsapást sem rendezik meg szombaton – a fővárosi klub nem indokolta a döntést. A szaklap viszont úgy értesült, hogy a hazai csapatban több játékos is egészségi problémákat jelzett, és bár az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki koronavírus-fertőzöttséget, az időközben levett minták elemzése még tart. A tisztánlátás kedvéért: az első fordulóból tehát a Szolnok–Kaposvár és az OSC–Szeged meccsek mellett az FTC–Vasas, a Tatabánya–Szentes és az UVSE–Debrecen találkozókat sem rendezték meg. Ellenben három meccset lejátszottak a nyitónapon, azok viszont legalább izgalmasak voltak.

A megfiatalított, és sokak által a tavalyinál gyengébbnek tartott miskolci gárda például rögtön bravúrral kezdett: a második OB I.-es meccsén irányító Kis István elrontotta Szivós Márton élvonalbeli bemutatkozását trénerként. Mint ahogy azt a Nemzeti Sport írta, a vendég miskolciak 3–0-val nyitottak a Kőér utcában, és bár a nagyot küzdő Honvéd két perccel a vége előtt fordított, a végjátékban jobban koncentráló vendégcsapat nyert 10–9-re.

– Az elején nagyon megindultunk, később viszont álmoskásan folytattuk – mondta az nso.hu-nak a győztes gólt lövő Magyar Márton. – A végén minden erőnket összeszedtük, és szerencsére sikerült megnyernünk a mérkőzést. Nagyon örülünk a kezdésnek, reméljük, így folytatjuk a jövőben.

A Pécs is bravúrt ért el, ugyanis hazai medencében pontot csent a BVSC-től.

A zárónegyedben a pécsiek már két góllal is vezettek, végül mégis nekik kellett egyenlíteniük az utolsó percben. A 12–12-es döntetlen a játék képe alapján igazságosnak mondható, a hazaiakat irányító Török Viktor edzői pályafutása is jól kezdődött az élvonalban. Mint ahogyan Petrovai Mártoné is, bár a KSI ellen aratott 14–13-as győzelemtől azért nem eshetett hasra az Eger szakvezetője. Azonban ahogyan ő is mondta, csapata fele két hétig karanténban volt, így a legfontosabb nem a játék minősége, hanem a győzelem volt. Egy biztos, az utánpótláskorú pólósokból álló OB I.-es újonc KSI legénysége sem szégyenkezhet. Ők legalább játszhattak egy jót.