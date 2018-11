Folytatódik a Szolnoki Dózsa–OSC-Újbuda pólóspárharc

Az elmúlt évad két Magyar Kupa-döntőse, a Szolnoki Dózsa és az OSC-Újbuda legénysége az idén már a negyeddöntőben összeméri erejét. Az oda-visszavágós kupapárharc szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszaligeti Vízilabda Arénában. A visszavágót pedig vasárnap 19 órakor rendezik az újbudai Nyéki Imre uszodában.

Emlékeztetőül a tavalyi kupadöntőt a szolnoki gárda 13–4-re nyerte a Komjádi uszodában. A negyeddöntő viszont teljesen más szisztéma szerint zajlik, hiszen 24 órán belül kétszer is találkoznak a felek. Egyébiránt a két csapat egy héttel ezelőtt a bajnoki derbit vívott egymással, a fővárosiak pedig 10–8-as győzelmet arattak a Tiszaligetben.

– Újabb fontos párharc előtt állunk – mondta Zsivko Gocics, a szolnoki csapat edzője – egy hete is találkoztunk a fővárosiakkal, most is hasonló kemény küzdelmet várok. A héten foghíjasak voltunk, hiszen válogatott játékosaink – a magyarok: Nagy Viktor, Jansik Dávid, Zalánki Viktor, a szerbek: Dorde Lazics, Viktor Rasovics – világligameccseket játszottak kedden este. Készültünk rendesen, és szeretnénk jobban játszani, mint tettük legutóbb. Egy biztos, hogy erőltetett menet vár ránk, hiszen a kupapárharc után szerdán Dubrovnikban BL-mérkőzés vár ránk. Majd szombaton Miskolcon játszunk bajnokit.

A további kupapárosítások: Honvéd–BVSC, Debrecen–Miskolc, Eger–FTC.