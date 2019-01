Hegyi Mira és Rácz Olga vitte a prímet

Az idei évben rekordnevezés érkezett a 7. alkalommal kiírt Tóth Károly-emlékversenyre, amit a mezőtúri fedett uszodában rendeztek meg a napokban.

Az utánpótlás-seregszemlén rajthoz álltak a Szolnoki Búvár SE úszópalántái is. A szolnoki csapat ezúttal is kitett magáért, hiszen 51 érmet könyvelhetett el a megméretésen. Szekeres Szilvia vezetőedző dicsérte mindegyik tanítványát, közülük is kiemelte Hegyi Mirát és Rácz Olgát, akik minden versenyszámban, amelyekben elindultak, aranyérmet szereztek.

Aranyérmesek

Ács Ádám: 50 méter pillangó, 50 m mell

Hegyi Mira: 50 m pillangó, 50 m hát, 50 m gyors, 100 m vegyes

Rácz Olga: 50 m pillangó, 50 m hát, 50 m mell, 50 m gyors, 100 m vegyes

Pádár Luca: 50 m pillangó

Csajbók Barnabás: 50 m pillangó, 50 m gyors, 100 m vegyes

Nagy-Hornok Sámuel: 50 m mell

Czeglédi Emese: 50 m mell

Bíró Julianna: 50 m gyors

Ezüstérmesek

Nagy-Hornok Sámuel: 50 méter pillangó, 50 m hát, 100 m vegyes, 50 m gyors

Paróczai Máté: 50 m pillangó, 50 m mell, 100 m vegyes

Czeglédi Emese: 50 m pillangó, 50 m hát

Bíró Julianna: 50 m hát

Szabó Bence: 50 m mell

Nagy Gerda: 50 m gyors, 100 m vegyes

Ács Ádám: 100 m vegyes

Hegyi Nóra: 100 m vegyes

Pádár Luca: 100 m vegyes.

Bronzérmesek

Nagy Zsombor: 50 méter pillangó, 50 m gyors

Gál Bence: 50 m hát, 50 m gyors

Szabó Márton: 50 m pillangó, 50 m gyors, 100 m vegyes

Nagy Gerda: 50 m pillangó, 50 m hát

Hegyi Nóra: 50 m pillangó, 50 méter hát

Pádár Luca: 50 méter mell, 50 m gyors

Szabó Bence: 50 m gyors

Czeglédi Emese: 50 m gyors