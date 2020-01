Idén is elismerték Szolnok sportolóinak kiváló eredményeit

Sportolókkal népesült be szerda délután Szolnokon a városháza díszterme, ahol az önkormányzat elöljárói köszöntötték az elmúlt esztendő legjobbjait és azok felkészítőit.

A több évtizedes múltra visszatekintő ünnepségen nemcsak az olimpiai sportágak, hanem az ötkarikás játékon nem szereplő sportágak legjobbjai teljesítményét is elismerték. Szalay Ferenc polgármester beszédében hangsúlyozta a sport erejét és fontosságát az egészséges életmód stratégiájában. – A sportiskola, a szabadidősport és az élsport egyaránt fontos egységet alkot Szolnokon, ahol komoly civil és városi erő áll a sport mellett. A létesítmények évek óta fejlődnek és megújulnak. Az idén várható a Véső úti atlétikai centrum és az uszoda átadása is – mondta a városvezető. Természetesen megköszönte a sportolók, az edzők és a testnevelők, valamint a családok munkáját, és nem utolsósorban a szponzorok támogatását is.

A városházi ünnepségen immár 23. alkalommal adták át a Kővári Tamás-díjat, amit idén Barcsikné Szatmári Edina, a Szolnoki Sportcenrum-Sportiskola és a MÁV SE vezetőedzője vett át Fekete Tibortól, a Szolnok Város Jövője Közalapítvány kuratóriumi elnökétől.