Indul az első osztály új szezonja

Rajtol a megyei első osztály 2019–20-as idénye, a tizenöt csapatos bajnokságban pikáns mérkőzést rendeznek az első fordulóban: az ezüstérmes Törökszentmiklós a második vonal bajnokát, a Tiszaföldvárt fogadja.

Szombat 17.00

Törökszentmiklós–Tiszaföldvár

Vezeti: Bán János (Sütő Zsolt, Zsákai Milán).

Mindkét együttesnél voltak bőven játékosmozgások a nyáron, de a legmeglepőbbek talán a földváriaknál. Az érkezők sorát erősíti Hevesi-Tóth Tamás, a 34 éves védő az elmúlt idényben az NB III. Keleti csoportjában ezüstérmet szerző Jászberényi FC-ben futballozott, míg korábban a Szolnoki MÁV-val az élvonalban és az NB II.-ben is szerepelt, de megfordult a másodosztályban a Szigetszentmiklós és a Veszp­rém színeiben is.

Kalmár Ferenc szintén a megyei II. bajnokához igazolt, méghozzá a SZEOL-tól, amely a harmadosztályban bronzérmet szerzett tavaly, de Burai László, Herkó Máté, Kósa Krisztián (mindhárom Cibakháza), Terjéki Gábor, Melis Bence (mindkettő Csépa), Tóth Ádám (Martfű), Szőke Ármin (Hódmezővásárhely), Nagy János (Tiszakécske U19) és Lengyel Gábor (Tiszajenő) is a soraikban található már, de sajnos utóbbi játékos megsérült a Tószeg elleni kupameccsen, így rá nem számíthatnak. Ha már Magyar Kupa, a Tiszaföldvár némileg meglepő, gólzáporos vereségbe szaladt bele, pedig a 65. percben még 3–3 volt az állás, de végül 5–3-ra nyertek a tószegiek – Kalmár két góllal be is mutatkozott új csapatában.

Az előző kiírás ezüstérmese, a Törökszentmiklós sem panaszkodhat az erősítések terén, a kék-fehérekhez csatlakozott a 33 éves középpályás, Ulvicki Mihály, aki szerepelt az NB II.-ben a Karcag, a Szolnoki MÁV, a Felcsút FC, a Szeged 2011 és a Nyíregyháza Spartacus színeiben is.

Továbbá érkezett Benedek Nándor (Csépa), Kovács Tamás (Újszász), Szabó Gergő (Nagykáta) és Koncz Tamás (Tápiószőlős), míg a távozók között található Angyal Csaba, Szedlák Zoltán (Tiszapüspöki), Lakatos Kirill (DEAC) és Polgár Zoltán (Mezőtúr). A kupa első fordulójával megkezdődött számukra is a szezon, és a Karcag 4–0-s kiütésével tovább is jutottak, bár a félidőben még gól nélküli döntetlenre álltak a felek, de a végére felőrölték ellenfelüket.

Azt nehéz megmondani, a miklósiak első bajnokija is így alakul-e, mindenesetre jó előjel számukra, hogy a Földvár védelme nem szuperált a kupában. A nyílt sisakos küzdelem nem biztos, hogy kifizetődik a második vonal címvédőjének, de elképzelhető, hogy a bajnoki versenyfutás során más arcukat mutatják majd, de az biztos, hogy szombaton érdekes összecsapás elé nézünk.

Mesterszemmel

Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője: – Idén is szeretnénk a dobogón végezni, és ehhez mérten próbáltunk is erősíteni, de azt majd az idő dönti el, mindez hogyan sikerült. Van hiányérzetem a felkészülés miatt, de úgy érzem, készen állunk a rajtra. Mindenképp nehéz mérkőzésre számítok a mai nyitányon, de csak a győzelem lehet a célunk hazai pályán. Nem könnyű bárhová is belőni a Tiszaföldvárt, mert nagyon jó játékosokat igazoltak, de azt még nem tudjuk, hogy mire lesznek képesek.

Molnár István, a Tiszaföldvár edzője: – Sikerült jól erősíteni a nyár folyamán, úgy tűnik, az új igazolások beilleszkedtek a csapatba, így egy kicsit merészebb terveink vannak. Eleinte csak a bennmaradást tűztük ki célul, de most már a középmezőnyben szeretnénk végezni, az 5–10. hely az elvárás. Törökszentmiklósra nem esélyesként utazunk, hiszen nekik évek óta nagyon stabil csapatuk van, mindig dobogón vagy annak környékén végeznek, de nem feltartott kézzel lépünk pályára. Megnézzük, mi rejlik bennünk.

Esélylatolgatás

A címvédő Tiszafürednek az NB III.-as osztályozó nem jött össze, de idén is megcélozzák a feljutást, és ha valami csoda nem történik, akkor nehéz elképzelni, hogy bárki megelőzhetné őket. A dobogóra mindenképp esélyes a Törökszentmiklós, amelynek egyértelműen erősödött a kerete, viszont a bronzérmes Mezőtúré inkább gyengült, így nem biztos, hogy idén is ilyen elöl tudnak végezni.

Az élmezőnyhöz tartozhat ismét a Karcag, amely évről évre a dobogó körül „legyeskedik”, de nem lepődnénk meg, ha az újonc ­Tiszaföldvár is beleszólna ebbe a csatába, vagy akár a Tószeg, amely legutóbb nyolcadik lett, de mintha az idei keret még jobb lenne.

A Jászárokszállás jól hajrázott a szezon végén, majdnem a negyedik helyet is megcsípte, így idén is valahol ennek a környékén zárhat.

Jászfényszarun új edző, Kemecsi László irányítja a csapatot, de több érkező is van, és ha idén nem kell tartaniuk a pontlevonásoktól, akkor valószínűleg a tabella első felében végeznek, akárcsak a Szajol, amely masszívabb gárdának tűnik a tavaszihoz képest.

Az Újszász ismét a középmezőnyben végezhet, de az első fordulóban szabadnaposak, így velük kapcsolatban a hétvége után nem leszünk okosabbak. A kiesés elkerüléséért valószínűleg idén is a Kunhegyes és a Jánoshida küzdhet, de a Fegyvernektől és a Jászkisértől sem várható, hogy nagyon előre tudnának lépni. Ezzel szemben a Kisújszállás előrébb is végezhet, ennek már látható jelei voltak a tavasszal.

Szombat: Jászfényszaru–Szajol, Karcag–Kunhegyes, Kisújszállás–Jászárokszállás, Jánoshida–Tiszafüred, 17.00

Vasárnap: Fegyvernek–Mezőtúr, Tószeg–Jászkisér, 17.00

Szabadnapos: Újszász