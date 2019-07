Készülnek focicsapataink, nyakukon a bajnoki rajt

Mindössze két hét van hátra a bajnoki rajtig a nemzeti bajnokságban érdekelt csapataink számára, így nem csoda, hogy sorra játsszák tesztmeccseiket.

A NB II.-es bajnokságra készülő szolnoki gárda Törökszentmiklóson szerepelt pénteken este. A mérkőzés egyik apropóját adta, hogy a miklósi edzőpályán ezúttal avatták fel a villanyvilágítást, amelynek a fényerőssége mellett nemcsak megyei, hanem akár NB III.-as bajnoki meccseket is lehet majd rendezni. Mint tudjuk, a házigazdák tavaly a második helyen zárták a bajnoki szezont. A hírek szerint az idén is megpályázzák a bajnoki címet Kinyik György edző tanítványai. A miklósi csapaton nagyon látszott, hogy mindössze két edzésen vannak túl, nem késtek el, mert a bajnokság majd augusztus 17-én kezdődik. A szokottnál is több fiatallal felálló MÁV FC magabiztos győzelmét nem fenyegette veszély.

– A mi csapatunk csak a héten kezdte a felkészülést – mondta hírportálunknak Kinyik György.

– A változások ellenére is szervezetten játszottunk, volt tartásunk, azt gondolom, hogy megfelelő edzőpartnernek bizonyultunk.

Csábi József vezetőedző pedig ekképp nyilatkozott, a MÁV FC hivatalos honlapján: – Nagyon jó érzés volt ismét egy régi hangulatú, hírverő mérkőzést játszani. Ezúton is köszönjük a Törökszentmiklós meghívását, egy jó rendezvényen vehettünk részt. Egy ilyen találkozón sok szakmai véleményt nem biztos, hogy meg tud fogalmazni az edző, de nyilván össze kellett hangolnunk a holnapi Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni mérkőzéssel is, így kvázi egy vegyes csapattal álltunk fel. Egy abszolút támogatható kezdeményezésen vettünk részt, bízunk benne, hogy a jövőben is lesz még ilyen.

Törökszentmiklósi FC – Szolnoki MÁV FC 0–3 (0–1)

Szolnok: Kormos (Haris) – Sitku, Kovács O., Szabó R. (Csík B.), Kurdics – Ágoston D. (Iván M.), Kulcsár, Berdó (Balogh D.) – Annus, Vólent (Keő), Laczkó. Vezetőedző: Csábi József

Törökszentmiklós: Szabó G. (Tóth Z.) – Koncz T., Gusztafik, Héder R. (Kada), Bálint P. – Héder A., Kiss Cs., Kinyik Z. (Kovács R.) Fehér F. (Szombati) – Kovács T. (Lengyel R.), Benedek N. Vezetőedző: Kinyik György

Gólszerző: Ágoston D., Annus, Kurdics

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Szolnoki MÁV FC x–x (x–x)

A Szolnoki MÁV FC vasárnap az Érd csapatát fogadja.

A továbbra is az NB III. Keleti csoportjában érdekelt jászberényi együttes az elmúlt hetet a klub U19-es gárdájával egyetemben ausztriai edzőtáborban töltötte. Az erőgyűjtést követően szombaton hazafelé egy edzőmeccs erejéig megszakította útját a társaság. Az NB II.-ben újonc Ajka csapatának vendégei voltak a berényiek. A Veszprém megyei együttesnek Kis Károly a vezetőedzője, évekig dolgozott Szolnokon. Állományukból Lengyel Béla, Nagy István és Kenderes Zoltán jó néhány esztendőn át erősítette a szolnoki csapatot. A jászberényi együttes a klub honlapjának beszámolója szerint – különösen az első félidőben – remek teljesítményt nyújtott, több helyzetet dolgozott ki, mint NB II.-es ellenfele, és megérdemelten nyerte meg a találkozót. A JFC szerdán 18 órakor a Dabas csapatát fogadja.

Ajka – Jászberényi FC 0–2 (0–2)

Ajka: Horváth D. – Bonivárt, Pákai, Görgényi, Nagy B. – Csizmadia, Kenderes, Nagy I., Lengyel – Lakatos I., Oláh. II. félidő: Balogh M., Markó, Nagy E., Major, Horváth P., Csemer, Erős, Szabó N. Vezetőedző: Kis Károly

Jászberényi FC: Miski – Szemere, Ilkovics, Lakatos G., Süttő – László, Ludasi M., Lakatos B., Király O. – Pálinkás, Gresó. II. félidő: Menczeles (kapus), Sándor I., Balogh B., Szöllősi, Szabó T., Penczner, Nagy Sz. Vezetőedző: Német Gyula

Gólszerző: Pálinkás (7.), Szemere (44.)