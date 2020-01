Két nap alatt két mérkőzést játszik a Jászberény VT

Nagyon sűrű a programja a Jászberény VT röplabdacsapatának, mely csütörtökön (18 órakor) a női Magyar Kupában Nyíregyházán lép pályára, míg pénteken (19 órakor) már a bajnokságban fogadja az MTK Budapestet.

Nehéz, szinte lehetetlen helyzetből várja az MK-elődöntő visszavágóját a Berény. Miután két héttel ezelőtt hazai pályán 3:1-es vereséget szenvedtek a kupa címvédőjétől, így aztán idegenben most három szettben kellene győzniük, vagy szintén 3:1-re, majd pedig aranyjátszmában kiharcolni a fináléba jutást.

Nos, a bajnokságban a második helyen álló Nyíregyháza – minden sorozatot figyelembe véve – mindössze kétszer kapott ki az idei szezonban, mindkétszer – egyszer a bajnokságban, egyszer a kupában – az Extraligát vezető Kaposvártól. A többi csapatnak nem termett babér a nyírségiek otthonában, így igen nagy meglepetés lenne, ha a Jászberény nyerni tudna ott ma este.

Makai Péter vezetőedző is tisztában van vele, hogy kevés az esély, így inkább a bajnoki találkozóra koncentrálnak majd. A vasárnapi, békéscsabai mérkőzést követően nyilatkozott erről a klub honlapjának:

– A két meccs közül számomra fontosabb az MTK elleni, itthon mindenképp győzni szeretnénk. Sajnálatos, hogy egy nappal előtte játsszuk majd a Nyíregyháza elleni kupavisszavágót, amelyen így valószínűleg pihentetem majd az alapembereimet.

Bizony, a két mérkőzés kezdési ideje között csupán 25 óra telik el, így egy sorral nem lehet végigjátszani mindkét összecsapást, vagyis a kiegészítő emberekre is nagyobb szerep hárulhat, akik ezáltal bizonyíthatnak is trénerüknek, valamint rutint is szerezhetnek. Az MTK elleni bajnoki egyébként abból a szempontból tényleg nagy (nagyobb?) jelentőséggel bír, hogy ha a Jászberény győz, akkor megelőzi a fővárosi gárdát a tabellán, és fellép a hatodik helyre.

Ezzel a találkozóval zárul az alapszakasz második harmada – ezután még egy fél kört játszanak a csapatok egymással –, így a további sorsolás szempontjából is fontos lehet, ki hol áll majd a bajnokságban, hiszen az kedvezőbb hazai ellenfeleket kap az utolsó fél körben.

A Jászberényt ezenfelül a visszavágás is hajthatja, mivel november végén 3:1-re kikaptak a fővárosi klub vendégeként a bajnokságban. Valamint nemcsak ezért fűthet több berényi játékost a bizonyítás vágya, hanem azért is, mert többen szerepeltek korábban az MTK csapatában: Borsos Lili és Szerényi Gréta is onnan érkezett – pontosabban előbbi játékos visszatért – a nyáron. Ha még egy szempontot figyelembe kéne venni, hogy miért is lenne fontos a mieink győzelme pénteken, akkor az az lenne, hogy az idei esztendőben a Berény még nem tudott mérkőzést nyerni, így jó lenne ezt a rossz sorozatot már az év első hónapjában megszakítani.