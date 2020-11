Ötszettes meccset nyertek a szolnokiak

Vesztett helyzetből fordított és nyert a szolnoki férfiröplabda-csapat a Dág ellen a bajnokság nyolcadik fordulójában.

A felek dági mérkőzésén a vendéglátók 3:1-re verték a szolnokiakat. Visszavágásra készültek Banai Mátéék, ami most ötszettes nagy csatában sikerült. Igaz, a Tisza-partiak a negyedik szettben behúzhatták volna a győzelmet, de 23:23-as állásnál szervát rontottak. Az ötödik játszmában fej-fej mellett haladtak a felek, a végjátékban három meccslabdájuk is volt a vendégeknek, a szolnokiak azonban rendre hárítottak, majd 17:16-os állást követően megszerezték a győzelmet.

– Tudtuk, hogy ez a mai is vérre menő, hatalmas csata lesz – mondta Zirigh Balázs, a Dág edzője. – Jól kezdtük a meccset, talán még magunkat is megleptük ezzel, hiszen közel két hétig nem edzettünk együtt. Egyszerűen nem értem, hogy ilyen előzmények után miért nyugodtunk meg, és engedtük át a kezdeményezést a hazai csapatnak. A Szolnok idén már többször bizonyította, hogy vert helyzetből is képes felállni, ha hagyják. A szerkezetváltás jót tett a csapatnak, és amennyiben kicsit többet edzhettünk volna, úgy biztos kihasználtuk volna három meccslabdánk valamelyikét. Most egy pontot szereztünk, ami még sokat jelenthet a végelszámolásnál.

Gulyás Ferenc, a szolnokiak edzője pedig ekképp nyilatkozott a mérkőzés végén: – Ilyen mérkőzésre számítottam, és végig bíztam a győzelmünkben. Színvonalas mérkőzést tudtunk játszani a rutinos dági együttes ellen. Elismerésem a csapatnak, örülök a két megszerzett bajnoki pontnak.

Szolnoki RK – Dág KSE 3:2 (–16, 13, 19, –23, 16)

Szolnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Vári, Varga A.

SZOLNOK: GUZMICS 3, Molnár I. 14, Csendes, BANAI 16, QUINTZ 17, Bíró B. 9. Csere: Mészáros M. (liberó), Acsai 5. Edző: Gulyás Ferenc

DÁG: Takács R. 6, Buzás 2, KUNERT 12, Sow 5, Kun B. 9, JÁNOSSY 14. Csere: Kara (liberó). Edző: Zirigh Balázs

A bajnokság állása: 1. Kistext 19 pont, 2. Szolnoki RK 14, 3. MÁV Előre 13, 4. Dági KSE 10, 5. Szeged 3, 6. MEAFC 1, 7. Sümeg 0 pont