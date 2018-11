Szerdán este rendezik a Challenge-kupa berényi visszavágóját

Bizakodva várhatja a szerda este hét órakor kezdődő Challenge-kupa visszavágót a Jászberény női röplabdacsapata. Habár Pintér Andreáék múlt szerdán 3:2-es vereséget szenvedtek a Slavia Bratislava vendégeként, a továbbjutás még így is összejöhet nekik, amennyiben 3:0-ra vagy 3:1-re legyőzik a pozsonyiakat a Bercsényi úti Játékcsarnokban.

Egy hete komoly erőbedobásra késztette szlovák élvonalbeli ellenfelét a Jászberény, amely fennállása első nemzetközi kupamérkőzésén a nyitójátszmát megnyerte, majd kettő-egyes hátrányból tudott kiegyenlíteni, ezzel kiharcolva a döntő szettet.

Sajnos, a zárófelvonásra elfogytak hölgyeink – mind fejben, mind fizikálisan –, amit az ezen a téren jóval nagyobb rutinnal rendelkező Slavia könyörtelenül kihasznált. Ettől még nem vált lefutottá a párharc, sőt, a Zagyva-partiak most megmutathatják, milyen fából faragták őket, illetve tanultak korábbi hibáikból.

A játékosok és vezetőedzőjük töretlenül hisz abban, képesek lehetnek véghez vinni a bravúrt, vagyis legyőzni a pozsonyiakat, és ezáltal kivívni a továbbjutást a harmadik számú európai kupasorozatban.

– A vereség ellenére nagyon jó meccset játszottunk Pozsonyban – mondta a huszonegyedik születésnapját ünneplő Petőváry Panni, a klub honlapján.

– Hozzánk hasonlóan ők is egy fiatal csapatot alkotnak, lendületesek, ugyanakkor nekik is megvannak a gyenge pontjaik, amiket a visszavágón ki fogunk tudni használni. Fontos, hogy továbbra is felszabadultan játsszunk, viszont nem lehetnek ekkora hullámvölgyeink.

Hasonlóképpen vélekedik a szerb ütőjátékos, Alekszandra Cveticsanyin is, aki szerint a múlt szerdai meccsen sikerült alaposan feltérképezniük ellenfelüket.

– Sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk idegenben, de legalább az esélyünk megmaradt a továbbjutásra. Kiismertük a Slaviát, tudjuk, mire számíthatunk tőle, ahogyan azt is, mi kell ahhoz, hogy legyőzhessük.

– Nemcsak nekünk és a városnak, hanem a magyar röplabdának is sokat jelentene a továbbjutásunk – ezt már Deme Gábor vezetőedző nyilatkozta a Jászsági Térségi Tv riporterének.

– Ha koncentráltak leszünk, akkor megverhetjük a Pozsonyt. Remélem, ismét sokan kilátogatnak a csarnokba, és buzdítanak majd minket.