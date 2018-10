Több győzelme miatt a Füred hat ponttal vezet a Miklós előtt

A tizenkettedik forduló mérkőzéseit rendezik a megyei első osztályú bajnokságban a hétvégén.

Vasárnap, 13.30.

Tiszafüred (1.)– Törökszentmiklós (4.)

Vezeti: Bán János.

Most végre kiderül, melyik csapat mit tud valójában. Nem mintha az eddigi eredményeik nem lennének önmagukban is eléggé beszédesek, ugyanakkor az egymás elleni mérkőzések mindig más kategóriába tartoznak. Pláne a két legfőbb bajnokesélyes esetében.

A Tiszafüreddel kapcsolatban ez talán nem újdonság, hiszen a szakmai stáb úgy állította össze a keretet a nyáron, hogy az képes legyen visszajutni az NB III.-ba. A Törökszentmiklósnál egyelőre a feljutás, sőt még csak a bajnokság megnyerése sem beszédtéma, pedig a keretét elnézve, mi más lehetne a célja.

Rátérve a számokra, a Tiszafüred kilenc győzelme mellett mindössze egy döntetlen árválkodik, ráadásul az utolsó hat meccsét úgy nyerte meg, hogy csupán egyetlen gólt kapott, de a bajnokságban is csak négyet. Ellenben kereken ötvenszer vette be az ellenfelek kapuját. Habár a Törökszentmiklós is veretlen, tíz meccséből „csak” hatot nyert meg, négyet döntetlenre hozott, ezáltal hat pont a hátránya a Füreddel szemben.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mindezt úgy, hogy harmincnégy rúgott góllal a második legeredményesebb támadószekció az övé, viszont az a tizenhat kapott első ránézésre kicsit soknak tűnik, és felvet bizonyos védekezésbeli hiányosságokat.

– Mérleget majd csak az ősz végén vonhatunk, addig is próbálunk minél több pontot begyűjteni – hangsúlyozta Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred mestere. – Ami miatt előrébb tartunk vetélytársainknál, az az, hogy a fontos meccsekből rendre jól jöttünk ki. De mi ezeket szeretjük, ezeket várjuk, ezekért érdemes csak igazán futballozni. Ráadásul egy csapat ilyenkor tudja bebizonyítani a nagyközönség számára, hogy sikeressége nem a véletlen műve. A Miklós elleni derbire nagyon kíváncsi leszek, mert végre kiderül, hogy a védelmünk egy gólerős gárda ellen is megállja-e a helyét. Az ellenfél soraiban ugyanis megannyi jó képességű játékos van, akiket nem könnyű feladat kikapcsolni.

– Kétségtelenül voltak gyengébb meccseink az előző hetekben, de valahogy azokat is behúztuk, ami mutatja a tartásunkat. Tíz forduló után így is ott vagyunk a negyedik helyen, veretlenül, nem gondolnám, hogy ez olyan rossz eredmény – fogalmazott Kinyik György, a Törökszentmiklós edzője.

– Nyilván a Füredet nem lesz könnyű meglepni, de mi mindent el fogunk követni, hogy ez sikerüljön. Az előrejátékunk rendben van, így a helyzeteink biztosan meglesznek, inkább az a kérdés, hogy a védekezésünket miként tudjuk összerakni. Amiben bízok, és felénk billentheti a mérleg nyelvét, hogy a kispadunkon olyan játékosok ülnek, akik adott esetben képesek mérkőzéseket eldönteni.

A 12. forduló további párosításai:

Szombat, 13.30.

Újszász (9.)–Kisújszállás (15.)

Vezeti: Rabi Zsolt.

Jánoshida (16.)–Jászkisér (10.)

Vezeti: Szabó József.

JVSE-Rosenberger (8.)–Kunhegyes (13.)

Vezeti: Bodac Tamás.

Tószeg (2.)–Szajol (11.)

Vezeti: Erdélyi Bence.

Jászfényszaru (6.)–Mezőtúr (3.)

Vezeti: Bán János.

Karcag (5.)– Rákóczifalva (14.)

Vezeti: Nagy Zoltán.

Vasárnap, 13.30.

Csépa (7.)– Fegyvernek (12.)

Vezeti: Ács Zoltán.

A bajnokság állása – Megyei I. o.

1. Tiszafüred 9 1 0 50–4 28

2. Tószeg 8 1 1 31–7 25

3. Mezőtúr 7 2 1 28–14 23

4. Törökszentmiklós 6 4 0 34–16 22

5. Karcag 6 3 1 19–12 21

6. Jászfényszaru 6 2 2 21–15 20

7. Csépa 4 4 2 22–21 16

8. Jászárokszállás 3 3 4 17–23 12

9. Újszász 3 2 5 12–13 11

10. Jászkisér 3 0 7 21–31 9

11. Szajol 2 2 6 24–33 8

12. Fegyvernek 2 2 6 12–21 8

13. Kunhegyes 2 1 7 13–33 7

14. Rákóczifalva 2 1 7 11–35 7

15. Kisújszállás 1 1 8 13–30 4

16. Jánoshida 1 1 8 10–30 4