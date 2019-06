Zajlik az élet a MÁV háza táján

Alig három hete szerezte meg az NB III. Keleti csoportjának bajnoki címét a Szolnoki MÁV FC csapata.

A játékosok még a szabadságukat töltik, természetesen a színfalak mögött zajlik az élet. Vajon mi újság a klub háza táján? – kérdeztük Földi Sándor ügyvezető elnököt.

– Bőven van tennivalónk, hiszen minden szinten folynak az egyeztetések és a tárgyalások – kezdte Földi Sándor. – Egyelőre nagyon sok a kérdőjel, de annyit már elárulhatok, hogy a csapat vezetőedzője továbbra is Csábi József lesz, segítői Romanek János és Ulvicki Attila.

– A játékoskeret kialakítása folyamatban van, egyelőre konkrétumot nem tudok mondani, azt azonban elárulhatom, hogy továbbra is saját nevelésű fiataljaink élvezik a bizalmat. Ám azzal is tisztában vagyunk, hogy erősítenünk is kell, hiszen csak az ősszel 21 tétmeccs vár ránk. Épp ezért négy-öt meghatározó ember megszerzésén gondolkozunk.

– Ami biztos, a csapat hétfőn kezdi meg a felkészülést, első edzőmérkőzése július 3-án Nyíregyházán lesz, rá három napra pedig hazai pályán fogadják a szintén NB II.-es balmazújvárosi gárdát.