A nagydöntőért játszanak a csapatok

A főcsoport-döntőkkel folytatódik a profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszása, azaz a hétvégén már a két hét múlva sorra kerülő Super Bowl-ba jutás a tét.

Egy héttel ezelőtt minden a papírformának megfelelően alakult, a két főcsoport első és második kiemeltje jutott tovább. Mindkét párharcot megrendezték már az idei alapszakaszban, ezek alapján pedig pontzuhatag várható.

New Orleans Saints – Los Angeles Rams

A program a Nemzeti Főcsoport (NFC) fináléjával kezdődik, a New Orleans Saints a Los Angeles Rams csapatát fogadja. November 4-én ugyanebben a párosításban a hazaiak 45-35-re diadalmaskodtak. Akkor mindkét oldalon villogtak az irányítók, a 40 éves Drew Brees 346 yarddal, négy touchdown-passzal, eladott labda nélkül vezette győzelemre csapatát, a kaliforniaiaknál Jared Goff 391 yardot passzolt három touchdownnal, de eladott egy labdát. A Saints története során a második alkalommal juthat be az NFL nagydöntőjébe, azután, hogy 2010-ben az Indianapolis Colts legyőzésével a Vince Lombardi-trófeát is elhódította. A Rams 2002-ben játszott legutóbb döntőt – akkor kikapott a New England Patriotstól -, eddigi egyetlen Super Bowl-sikerét pedig 2000-ben aratta.

Kansas City Chiefs – New England Patriots

Az Amerikai Főcsoportban a Kansas City Chiefs a New England Patriots csapatát fogadja. Utóbbi gárda sorozatban nyolcadik alkalommal szerepel a konferencia döntőjében, ugyanakkor az ötszörös bajnok Tom Brady irányításával a gárda sorozatban 67 mérkőzést követően először lesz papíron az esélytelenebb csapat. Bill Belichick együttese ezt megelőzően legutóbb 2015. szeptember 20-án nem volt favoritja egy mérkőzésnek, ez a sorozat most 1218 nap után megszakad, a fogadóirodák ugyanis három ponttal látják előzetesen jobbnak a Chiefs együttesét. Ennek a legfőbb oka a 23 éves Patrick Mahomes, aki fantasztikusan játszott az alapszakaszban, és az általa irányított kansasi támadósor szinte megállíthatatlan. Ugyanakkor a két csapat idei első összecsapásán Foxborough-ban 43-40-re a hazai Patriots diadalmaskodott. A mostani találkozó egyik legnagyobb kérdése, hogy a játékosok hogyan alkalmazkodnak majd a zord körülményekhez, ugyanis a meteorológiai előrejelzések szerint a mérkőzés helyszínén akár mínusz 20 fok is lehet, ez esetben az összecsapás az Arrowhead Stadium történetének leghidegebb találkozója lenne. A Kansas City 1970-ben játszott legutóbb Super Bowlt, és akkor győzni is tudott.

Az ötszörös bajnok New England Brady vezetésével már a kilencedik Super Bowljába juthat, legutóbb 2017-ben az első hosszabbítással zárult döntőben az Atlanta Falconst múlta felül.