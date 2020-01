Ismét összecsap Klopp és Mourinho

Az éllovas Liverpool a tabellán hatodik helyen álló Tottenham Hotspur vendégeként lép pályára szombaton az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának rangadóján.

A bajnokságban több mint egy éve veretlen liverpooliak menetelése – akik 2-0-ra verték a Tottenhamet a tavalyi Bajnokok Ligája-döntőben – a klubvilágbajnoki cím decemberi elhódítását követően is tart: úgy nyerték meg mind a négy tétmérkőzésüket, hogy gólt sem kaptak. A Tottenham ebben az időszakban öt találkozót játszott: egy győzelem mellett két döntetlen és két vereség a mutatója.

John Aldridge szakértő – volt liverpooli játékos – elemző cikkében kiemelte:

amíg a Tottenham korábbi edzője, a menesztett Mauricio Pochettino irányítása alatt a csapat mindig nyílt játékra törekedett, addig José Mourinhóval sokkal taktikusabbá vált.

Hangsúlyozta: a portugál trénert minden bizonnyal fokozott óvatosságra inti a Liverpool lehengerlő játéka és formája, ezért átengedi a kezdeményezést a favoritnak. Viszont a sérült Harry Kane hiányában is komolyan kell venni a Tottenhamet, amely csapatkapitány nélkül is erős maradt, és feltehetően fűti a bizonyítási vágy, hogy megállítsa a szárnyaló Liverpoolt.

A két szakember egymás elleni mutatóját tekintve a liverpooliak német edzője, Jürgen Klopp eredményesebb, hiszen tíz összecsapásból csak kétszer kapott ki a portugál tréner aktuális csapatától.

Legutóbb 2018 decemberében találkoztak egymással, amikor a Liverpool a Anfielden 3-1-re legyőzte a Mourinho vezette Manchester Unitedot.

A találkozón a liverpooli szurkolók ugyan kórusban kérlelték – erősen ironikus felhanggal – az MU vezetőit, hogy ne küldjék el Mourinhót, két nappal később mégis szerződést bontottak vele.

A Leicester City (2.) azt a Southamptont (12.) fogadja, amelyet október végén vendégként 9-0-ra kiütött. A papírforma ezúttal is a Leicester City mellett szól, viszont riválisa – ellentétben az akkori formájával – most lendületben van: legutóbbi öt tétmérkőzésén veretlen, s négyet ezek közül megnyert. A „skalpok” közé pedig bekerült a Chelsea-é (4.) és a Tottenhamé is.

A Manchester Unitedhez (5.) a sereghajtó Norwich City látogat, amely a legutóbbi nyolc fordulóban nyeretlen maradt, és mindössze négy pontot szerzett.

A Watford (19.) 500. élvonalbeli mérkőzésére készülhet, Angliában ezt a mérföldkövet 43. klubként éri el. Legutóbb 2004 októberében a Crystal Palace (9.) lépte át az 500-as határt. A kiesőhelyen álló, de jó formában lévő Watford vasárnap a Bournemouth (18.) vendége lesz, amelyet győzelem esetén két ponttal megelőzhet.

A forduló zárómérkőzésén a címvédő Manchester City (3.) a kiesés elől menekülő Aston Villához (17.) látogat, a két csapat egymás elleni legutóbbi tíz tétmérkőzése közül a manchesteri gárda nyolcszor nyert és nyolcszor nem kapott gólt.

Premier League, 22. forduló:

péntek:

Sheffield United-West Ham United 21.00

szombat:

Crystal Palace-Arsenal 13.30

Chelsea-Burnley 16.00

Everton-Brighton 16.00

Leicester City-Southampton 16.00

Manchester United-Norwich City 16.00

Wolverhampton Wanderers-Newcastle United 16.00

Tottenham Hotspur-Liverpool 18.30

vasárnap:

Bournemouth-Watford 15.00

Aston Villa-Manchester City 17.30

Tabella:

1. Liverpool 20 49-14 58

2. Leicester City 21 46-19 45

3. Manchester City 21 56-24 44

4. Chelsea 21 36-29 36

5. Manchester United 21 32-25 31

6. Tottenham Hotspur 21 36-30 30

7. Wolverhampton Wanderers 21 30-27 30

8. Sheffield United 21 23-21 29

9. Crystal Palace 21 19-23 28

10. Arsenal 21 28-30 27

11. Everton 21 24-32 25

12. Southampton 21 25-38 25

13. Newcastle United 21 20-33 25

14. Brighton 21 25-29 24

15. Burnley 21 24-34 24

16. West Ham United 20 25-32 22

17. Aston Villa 21 27-37 21

18. Bournemouth 21 20-32 20

19. Watford 21 17-34 19

20. Norwich City 21 22-41 14

Forrás: MTI