Dívák érkeznek Magyarországra a Jazztavaszon

Ida Nielsen, Tia Fuller és Jane Monheit ugyanazt a szenvedélyt adják át a maguk eszközével – legyen ez a basszusgitár, a szaxofon vagy saját hangjuk.

A május 3. és 5. között zajló Jazztavasz fellépőiről összefoglalást készítve a kultura.hu programajánlója azt emelik ki, hogy idén három olyan hölgyet köszönthet a magyar közönség Budapesten, a Művészetek Palotájában, akiknek stílusa bár eltér egymástól, a műfaj iránti teljes odaadásuk mégis összeköti őket.

Ida Nielsen neve sokak számára ismerősen csenghet, ugyanis a dán hölgy 6 éven keresztül a popzene legendája, Prince mögött pengette a basszusgitár húrjait. Természetesen nem véletlenül akadt meg rajta Prince szeme, hiszen Ida addigra már saját nevén is elismerést szerzett a szakmában. Lendületes színpadi jelenléte és technikai felkészültsége mellett Ida tényleg szinte minden stílusban otthon érzi magát, így Prince funky dallamait is hamar magáévá tette.

2008-ban jelent meg első, Marmalade című lemeze, ezt 2011-ben a Sometimes a Girl Needs Some Sugar Too, majd 2016-ban a Turnitup követte. Legfrissebb, az oldschool funkot a nu soullal és hiphoppal ötvöző korongja, a Time 2 Stop Worrying (bout the weird stuff) pedig idén látott napvilágot, amelyről a Fesztivál Színházban is biztosan hallhat majd a közönség néhány dalt.

Jazzkörökben a Thelonius Monk énekverseny a műfajban elért világsikerek előszobájának számít: aki ott maradandót alkot, annak fényes jövőt ígérnek a műfajban. Nem volt ez másképp Jane Monheit esetében sem, aki az 1998-as megmérettetésen egészen a dobogó második fokáig jutott. Az akkor 20 éves énekesnőnek rögtön fel is ajánlottak egy szerződést, és két évvel később megjelent debütáló lemeze, a Never Never Land. Monheit kristálytiszta hangja, könnyed hajlításai és csábító hangszíne lehengerelte a közönséget.

A siker azóta is töretlen: két tucatnyi szólólemez, két Grammy-jelölés, és számtalan vendégszereplés olyan duettpartnerekkel, mint Michael Bublé, John Pizzarelli vagy épp Ivan Lins tudhat magáénak. Kimódoltságtól mentes, fölényes technikai tudásról árulkodó, ám mégis elegáns előadásmódja pedig tökéletessé teszi a legendás Ella Fitzgerald örökségének gondozására: legutóbbi, 2016-os lemezén a jazz koronázatlan királynője előtt tiszteleg, saját képére formálva dalait. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben az idén húszéves Budapest Jazz Orchestra kíséri majd.

Bár Tia Fuller gyermekkorában zongorázni és fuvolázni is tanult, szívét végül egy, a közgondolkodásban kevésbé nőiesnek tartott hangszer, a szaxofon ejtette rabul. A románc komolyságát pedig mi sem jelzi jobban, minthogy Fuller 2013 óta a patinás Berklee College of Music jazztanszékének főállású professzora. És a jövő jazz-zenészeinek nevelése mellett karrierjére is jut ideje: öt szólólemeze mellett olyan sztárokkal zenélt együtt, mint Esperanza Spalding, Dianne Reeves és Nancy Wilson, 2018-as Diamond Cut albumán pedig nem kisebb nevek szerepelnek, mint Dave Holland vagy Jack DeJohnette.

Muzsikált Barack Obamának a Fehér Házban, szerepelt az Oprah Winfrey Show-ban, a Good Morning Americában, fellépett az American Music Awards és a Grammy Awards díjátadó gáláján, nem mellékesen Beyoncé turnézenekarának állandó szaxofonosa. Kvartettjével bejárta már Afrika és Európa több országát, a legnevesebb klubokban és koncerttermekben zenélt, május 5-én pedig végre a Müpa is felkerül a listára.

