Meghalt a Monthy Python sztárja, Terry Jones

Meghalt 77 éves korában kedden este Terry Jones brit komikus, író, forgatókönyvíró, színész, rendező, a Monthy Python sztárja – írta a BBC hírportálja szerdán a színész ügynökére hivatkozva.

1942. február 1-jén született a walesi Colwyn Bay-ben. 1969-ben alapító tagja volt a Monty Python Repülő Cirkuszának, amely 1969 és 1974 között összesen 45 részt készített a BBC-nek.

1974-ben a Monty Python-csoport feloszlott, de a tagok még több filmben dolgoztak együtt, ilyen a Gyalog galopp, a Brian élete vagy Az élet értelme.

Terry Jones nevéhez fűződnek továbbá a Julie Walters főszereplésével készült Personal Services és az Erik, a viking című filmek. Több komoly, tudományos értékű történelmi témájú könyv szerzője, cikkei jelentek meg a The Guardianben és a The Observerben.

2006-ban vastagbélrákkal diagnosztizálták, de betegségéből teljesen felépült. 2016-ban megállapították, hogy a demencia egy ritka fajtájában szenved. Halálát is ez okozta.

Gyerekeknek szánták, a felnőttek körében lett siker

A komikus 1942. február 1-jén született a walesi Colwyn Bay-ben. Középiskolái elvégzése után középkori történelmet tanult Oxfordban, itt találkozott Michael Palinnel, aki később szintén a Monty Python tagja lett. Együtt kezdték pályájukat a BBC-nél, először a Twice a Fortnight, majd a The Complete And Utter History of Britain című komédiában szerepeltek.

1966-ban indult útjára a szatirikus The Frost Report, amelynek a humorista David Frost volt a házigazdája. Műsora olyan íróknak és szereplőknek jelentett ugródeszkát, mint Graham Chapman, John Cleese vagy Eric Idle, akik mindannyian a Monty Python csapatban kötöttek ki.

1967-ben Jones és Palin közösen írták a gyerekműsornak szánt, de inkább a felnőttek körében sikeres A hiba nem az ön készülékében van (Do Not Adjust Your Set) című műsort is, amely már előrevetítette a Monty Python szatirikus humorát

tele „pythoneszk” elemekkel. Épphogy vége lett a sorozatnak, máris zászlót bontott a Monty Python Repülő Cirkusza 1969-ben, amelynek tagjaihoz csatlakozott egy amerikai animátor is, Terry Gilliam személyében.

Mindenkit kifiguráztak, de mindenki imádta őket

Az 1969 és 1974 között sugárzott 30 perces epizódokból összesen 45 készült. Az Egyesült Királyságban a humor szinte minden formájára hatott szabad asszociációkkal, szürreális, abszurd, olykor fekete humorral megtűzdelt komédiázásuk. Jelentőségüket a Beatles zenei hatásával szokták összehasonlítani.

Igyekeztek ledönteni azokat a korlátokat is, amelyek stílusban és tartalomban addig még elfogadhatónak számítottak az angol televíziós komédiában. Ugyanúgy kigúnyolták a híres politikusokat, médiaszemélyiségeket és művészeket, mint a londoni kispolgárokat.

Érdekesség, hogy az alkotók saját maguk játszották a sorozat szereplőit, nőket és férfiakat egyaránt. Eleinte még próbálkoztak színésznőkkel, de úgy tapasztalták, velük a poénok nem elég csattanósak, kevésbé ülnek, ezért később már csak csinibaba szerepre kértek fel nőket. A sorozat egyes jeleneteit Terry Gilliam egyedi animációi kapcsolták össze.

43,5 másodperc alatt keltek el a jegyek a búcsúelőadásra

1974-ben a Monty Python-csoport feloszlott, de azután még több filmben dolgoztak együtt, ilyen a Gyalog galopp (Monty Python and the Holy Grail) című emblematikus történelmi vígjáték, a Brian élete vagy Az élet értelme.

Munkásságukról 2009-ben dokumentumfilm készült Monty Python: majdnem az igazság – az ügyvéd változata (Monty Python: Almost the Truth – the Lawyer’s Cut) címmel.

A bemutatót a 48 évesen elhunyt Graham Chapman már nem élhette meg.

Ugyanebben az évben a Monty Python csoport filmes és televíziós munkásságáért megkapta a Brit Film és Televíziós Akadémia (BAFTA) különdíját. 2014-ben vállaltak egy utolsó közös fellépést Londonban. Eredetileg egyetlen előadást terveztek, de a jegyek 43,5 másodperc alatt elkeltek, ezért tízre változtatták a fellépések számát, a legutolsót világszerte közvetítették.

Jones filmrendezői karrierje túlélte a Monty Python-éveket és később olyan kiváló filmek kerültek ki a keze alól, mint a Julie Walters főszereplésével készült Personal Services. A mozi, amelyben a színésznő egy aranyszívű madámot alakított, mindenben eltért a szokásos Python-stílustól. 1989-ben fejezte be az egyik gyerekkönyvén alapuló, abszurdba hajló történetét: az Erik, a viking főszerepeit Tim Robbinsra és Mickey Rooneyra bízta.

Az évek során több komoly, tudományos értékű történelmi témájú könyvet is írt, mint például a Chaucer’s Knight: Portrait of a Medieval Mercenary vagy a Who Murdered Chaucer? A Medieval Mystery. Közreműködött a Discovery Channel egyik ismeretterjesztő filmjében, cikkei jelentek meg a The Guardienben és a The Observerben, amelyekben főként az iraki háború miatt ostorozta a világpolitika ismert szereplőit. Írásait könyv alakban is megjelentette.

