Budapest Airport: az utasforgalom 2023 elejére érheti el a járvány előtti volument

Az utasforgalom 2022 végére, 2023 elejére érheti el a koronavírus-járvány előtti volument – mondta a Budapest Airport kommunikációs vezetője.

Valentinyi Katalin az M1 csatornán közölte: a korábbi hónapokhoz képest a május már kedvezőbben alakult, egész hónapban 22 ezer utasuk volt, ami a tavaly májusi 1,5 millió utashoz képest 98 százalékos visszaesés.

Mint felidézte, januárban 153 úti cél volt elérhető Budapestről, ez áprilisban két-három városra szűkült és jelenleg mintegy 20 városba lehet utazni. Júniusban is több, jellemzően európai fővárosba indulnak újra járatok, és júliusra várják az Öböl-menti légitársaságok és a kínai járatok újraindulását – tette hozzá.

Valentinyi Katalin tájékoztatása szerint a járvány előtt, a tavalyi 16 millió után idénre 17 milliós utasforgalmat vártak, most ennek a felével, 8-9 millió utassal számolnak az idei évre. Az utasforgalom járvány előtti volumenét várakozásaik szerint 2022 végén, 2023 elején érik majd el – emelte ki.

Az egészségbiztonság miatt bevezetett reptéri szabályokról közölte: azt kérték, hogy az utasok egyedül lépjenek be a terminálépületbe és az online check in, illetve az önkiszolgáló poggyászfeladó-rendszer használatára is kérték őket.

A reptéren rendszeres a fertőtlenítés, a fertőtlenítő takarítás, a munkatársak maszkot viselnek, kézfertőtlenítőket helyeztek ki, azokat folyamatosan újratöltik és csak minden második székre lehet leülni a terminálokon – sorolta.

Borítókép: Utasok a Liszt Ferenc-repülőtér 2B terminálján 2020. március 12-én