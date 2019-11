Az idei termés jó, a vetés rendben halad

Kedvező volt az időjárás az ősz folyamán a mezőgazdasági munkákhoz, bár egy kis csapadék hamarabb is jól jött volna.

Az őszi káposztarepcét, tritikálét, őszi zabot, rozst el tudták vetni a gazdák időben.

– A betakarított napraforgó, kukorica jó közepes, a sokéves átlagnak megfelelő, illetve négy-öt százalékkal jobb, viszont néhol rekordmennyiség termett. Most a talaj-előkészítés, vetés zajlik, ezt is időben el fogják tudni végezni. Mondhatjuk, hogy jó közepes évet zár a megyei mezőgazdaság – összegezte a megyei szántóföldi helyzetet Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. A meleg, száraz, nyár végét idéző időjárást követően megérkezett a várt csapadék is a földekre – a gazdák nagy örömére.

– Nagyon jól jött most ez az eső – nyilatkozta a Besenyszög határában gazdálkodó Rigó András is. A gazdálkodó már végzett a betakarításokkal, a napraforgót és a kukoricát is elfogadhatónak értékelte. – A kukorica termésátlaga hektáronként hetven-nyolcvan mázsa lett, az itteni talajviszonyokon ezzel elégedettek vagyunk.

– A napraforgónk kivételesen nagyon jó minőségű lett, nem tudni, mi volt számára annyira kedvező most, ugyanis a korábbi években is azt adtuk neki, mint idén, még a vetőmag is ugyanolyan volt. Saját használatra betároltunk valamennyit, a többit sikerült eladni. A kukorica mázsáját négyezer–négyezer-kétszáz forintért, a napraforgót kilencezer forintért veszik át. Az őszi munkákkal majdnem végeztünk, még a szántásból van hátra valamennyi – számolt be róla Rigó András.

Még éppen időben jött a régóta várt csapadék



A Rákóczifalvánál gazdálkodó Kun Tamás is lelkesen fogadta az esőt.

– Az utolsó pillanatban jött az őszi vetésekre, már nagyon száraz volt errefelé a talaj. Ahol az őszi repcét időben elvetették, ott viszonylag szép a növény, de hiányzott már a nedvesség. A késve vetésűeket pedig ez az eső mentette meg – árulta el.

– Az extrém száraz nyárnak és a meleg vénasszonyok nyarának az volt az előnye, hogy az őszi munkák jól haladtak, nyolcvan-kilencven százalékban el is végeztük a talajmunkákat, vetéseket. A betakarítással is végeztünk, a vártnál kicsivel jobb lett a termés, a napraforgó is, de főként a kukorica, aminek hektáronként nyolc-kilenc tonna lett a termésátlaga. Viszont rengeteg a hörcsög és a pocok, húszévente van ilyen invázió. Az őszi vetésben tettek némi kárt. Amikor a repcét permeteztük a túlfejlődés ellen, akkor fedeztük fel. Egy-egy család tíz méter átmérőjű körben képes kirágni a vetést. Védekeztünk is volna ellenük, csak épp nem lehetett kapni a vegyszert – hívta fel rá a figyelmet Tamás.

A napraforgót már teljes egészében betakarították

Magda Attila megyei fő falugazdásztól kaptunk összefoglalót a megyei szántóföldeken végzett munkákról. Ez alapján a napraforgó betakarítása száz százalékban befejeződött. A termésátlag megyei szinten átlagosnak tekinthető, de az egyes térségek között elég nagy szórások mutatkoznak. A felvásárlási árak szinte egész hónapban stagnáltak, érdemi elmozdulás nem volt tapasztalható az utóbbi időszakban.

A kukorica betakarítása kilencvennyolc százalékban történt meg, a 37 553 hektáros vetésterületből 36 801 hektárt takarítottak be, a munkák néhány napon belül befejeződnek. A termésátlag 6,72 tonna/hektár, ez megyei viszonylatban átlagosnak mondható, a felvásárlási árak azonban alacsonyak, negyvenezer forint/tonna körül alakulnak.

A burgonya betakarítása teljesen befejeződött, a sokéves átlagnak megfelelő termésmennyiség került le a termőterületekről. A cukorrépa betakarítását, felszedését is megkezdték a termelők, a kétszáznegyvenhét hektáros területből harmincöt hektáron végezték el eddig a munkát. A termésátlag jelenleg hetvenkét tonna hektáronként.

A betakarítások után a tarlókon folyamatosan végzik a gazdák a szármaradványok aprítását, és az őszi vetések talaj-előkészítését, valamint az alaptrágyázást. Az elmúlt hétvégén érkezett húsz-huszonöt milliméter csapadék nagy hasznára volt a vetéseknek, mivel a kalászosok csírázása és fejlődése már vontatott volt a száraz talajviszonyok miatt.

Az időjárás nem hátráltatta a talajmunkát és a vetést

Az őszi káposztarepce-vetések már négy-, nyolcleveles állapotban vannak, az októberi meleg időjárás következtében a túlfejlettség megakadályozása miatt sok helyen szükség volt az úgynevezett regulátoros kezelésre. Az őszi kalászosok heterogén képet mutatnak, az októberi száraz és meleg időjárás hatására sok táblában száraz magágyba kerültek a magvak. A korábban elvetett állományok szépen kisoroltak, de összességében minden kultúra számára nagy szükség volt a hétvégén érkezett csapadékra. A talajmunkákkal és a vetésekkel is megfelelő ütemben haladnak a megye gazdálkodói, az időjárás lényegében nem hátráltatta a munkákat.

Pocokinvázió nehezíti a mindennapi munkát

– A kártevők tekintetében kiemelt figyelmet kell fordítani a mezei pocok folyamatosan növekvő állományára – hívta fel a figyelmet az egyik legégetőbb problémára Magda Attila.

– Az elhanyagolt területről és az évelő kultúrákból folyamatos a rágcsálók betelepedése a vetésekbe, a védekezés minden gazdálkodó számára kiemelten fontos és kötelező. A védekezésnek többféle módja van, bevált módszer az úgynevezett T-fák kihelyezése a ragadozó madarak számára, alkalmazásukkal nagymértékben csökkenthető egy adott terület pocokállománya. Súlyosabb fertőzés esetén lehetőség van egy készítmény használatára, mely szükséghelyzeti engedélyt kapott január végéig. Az gazdáknak az engedélyt a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi hatóságánál kell beszerezni.