Hímzőgéppel bővült a kreatív műhely Örményesen

Már a környező településekről is csodájára járnak azoknak a termékeknek, melyek az örményesi alkotóház műhelyében készülnek.

Az önkormányzat Start-munkaprogramjában négy kreatív közfoglalkoztatott készíti a kézműves csodákat, kínálatuk folyamatosan bővül. Most új eszköz is segíti munkájukat.

Bőrből készült táskák, kézzel készített ajándékdobozok, festett agyagedények, mindezek csodás díszítésekkel, motívumokkal ellátva. Aki szereti az igényes, kézzel készített egyedi tárgyakat, az ma már az örményesi önkormányzat alkotóműhelyének kis boltjában is megvásárolhatja azokat. Eddig ugyanis csak külső helyszínen árulhatták elkészült alkotásaikat a közfoglalkoztatottak, ma már egy fűtött helyiségbe is betérhetnek a vásárlók. De nem ez az egyetlen fejlesztés az alkotóház életében.

– 2019 végén lehetőségünk nyílt egy plusz támogatás segítségével arra, hogy egy nagyobb beruházást végezzünk a kreatív műhelyünkben. Ennek köszönhetően bővíthettük a már meglévő eszközeinket, és beszereztünk egy professzionális hímzőgépet, illetve egy gyorsvarrógépet.

– A korszerű hímzőgép egyebek mellett automata tűbefűzéssel, valamint hatszázkilencvenkilenc beépített hímzésmintával rendelkezik. Így tovább gazdagodott a hímzett motívumok választéka, illetve gyorsabb, precízebb munkát tudnak végezni az ott dolgozók. Szeretnénk egyedi megrendeléseket is teljesíteni, akár pólóra, sapkára varrt logók vagy feliratok elkészítésével, magánszemélyeknek, de akár nagyobb mennyiségben cégeknek is – számolt be a beruházásról Török Tamás, Örményes polgármestere, aki azt is elmondta, hogy az ipari gyorsvarrógép segítségével az eddigiektől vastagabb bőr anyagot is képesek majd megvarrni.

– Ez lehetőséget ad arra, hogy vastagabb, merevebb bőr anyagból készült táskákat készíthessünk. A termékek pedig gyorsabb idő alatt készülnek el, de minőségükben is, ha lehet, még szebbek, tartósabbak lesznek. Rengeteg kiállításon és rendezvényen veszünk részt, ahol nagy kereslet van ezekre – tette hozzá a településvezető.