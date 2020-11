Kivárásra játszanak a lakásban gondolkodók megyénkben

Hamarosan tovább bővül az otthonteremtési kedvezmények köre, bár már jelenleg is sokféle támogatást vehetnek igénybe a lakásvásárlók.

A családi otthonteremtési kedvezményt – a csokot – vissza nem térítendő állami támogatás formájában kaphatják meg az igénylők, ha teljesítik a megadott feltételeket, különösen a gyerekvállalásra vonatkozókat. E mellé kedvezményes hitelt is kaphatnak. Ez a támogatási forma 2019 óta új és használt lakás vagy családi ház vásárlásához, felújításhoz is igénybe vehető. Jövő évtől a csokosoknak teljes illetékmentességet is ígér a kormány

Vajon mennyire pörgeti fel az új kedvezmény a családi lakásvásárlást? Főleg, hogy 2021-ben ismét ötszázalékos áfát kell majd fizetni a jelenlegi huszonhét helyett az új építésű lakások után, és a csokos vásárlók még ezt a csökkentett áfát is visszaigényelhetik.

– Hogy teljes képet kapjunk, ahhoz tudni kell, hogy az új lakások építése már döcög, nincs olyan, mint pár éve, hogy az ingatlanokat már a tervezőasztalról elkapkodták – hangsúlyozta Gávris Szabolcs, a CasaNetwork ingatlanszövetség egyik tulajdonosa.

– Az új lakások iránti kereslet csökkent, erre próbál reagálni a kormány ezekkel a lépésekkel. Az építőipar sem szárnyal annyira, de ezek a kedvezmények mindenképpen éreztetni fogják a hatásukat. Az ügyfelek egy része kivár, inkább jövőre vág bele a lakásvásárlásba, hogy élhessen a 2021-től bevezetendő kedvezményekkel, hiszen így további milliókat spórolhatnak meg. Azt gondolom, nagyon jó törekvések az ilyen otthonteremtési támogatások bevezetése, hiszen fontos, hogy megújuljon a hazai ingatlanállomány, részint úgy, hogy új lakások épülnek, másrészt a meglévők felújításával. A csok már igénybe vehető felújításra, tetőtér-beépítésre is, ami nagy előny – fejtette ki Gávris Szabolcs.

– Azt lehet mondani, aki idén nálunk új építésű ingatlant vásárolt, szinte kivétel nélkül csokkal akarta megoldani. Az ingatlanok mellett a telkeket is keresték, melyekre lehet építkezni. Ahogy idén, úgy jövőre is az otthonteremtési támogatás igénybevételével történő ingatlanvásárlások dominanciájára számítok. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy gazdasági visszaesés lesz, és hiába vannak a kedvezmények, a lakásvásárlást fontolgatók nem ugranak bele olyan meggondolatlanul a hitelfelvételbe, főleg, akinek kétséges, hogy megmarad-e a munkahelye. Most mindenekelőtt az a cél, hogy átvészeljük ezt a járványhelyzetes időszakot, igazán azt követően tud majd beindulni az ingatlanpiac. Én mindenesetre bizakodó vagyok.

– Mi nem tapasztaltuk, hogy a korábbiakhoz képest idén több vagy kevesebb csokos ingatlanvásárlás történt volna – számolt be róla Fekete Sándorné, a Duna House szolnoki irodavezetője.

– Nyilván, aki most akarna lakást venni családi otthonteremtési kedvezménnyel, az kivár a beharangozott illetékmentesség, valamint az áfakedvezmény kapcsán, hiszen ezekkel is jelentős összeget tudnak megtakarítani. Jövőre biztos lesznek olyanok, akik élni fognak e lehetőséggel, számukra motiváló lehet, azzal együtt, hogy a csokos vissza nem térítendő támogatás használt lakás vásárlásához és felújításhoz is igénybe vehető.

– Nálunk csokkal, főként három gyerekkel, új építésű lakásokat vásároltak, ők jellemzően nagyobb alapterületűeket. Használt lakást pedig mindenféle méretben kerestek, a 15-től a 40 milliósig. Biztos, hogy a járulék elengedésének is megmutatkozik majd a hatása, de hogy milyen mértékű lesz, azt nem lehet megjósolni, hiszen most annyi egyéb hatás is érvényesül. Vegyük csak például a koronavírus-járvány második hullámát. De aki olyan élethelyzetben van, hogy sürgősen el kell adnia vagy vennie ingatlant, azok most is megkeresnek minket. De ahogy tavasszal, úgy most is észrevehető, hogy elmaradtak az „ingatlanturisták”, azaz akik nem akartak komolyan ingatlant venni, csak megnézni a lakásokat.