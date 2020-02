Várják az esőt megyénk gazdái, nehézséget okoz az enyhe tél

Igen enyhe időjárás jellemezte az elmúlt napokat, és bár hullott csapadék is, majd az erős szél szárította a földeket, az időjárás a tavaszt idézi.

Február elején járunk, januárban voltak ugyan mínuszok, de az Alföldön idáig még nem mutatta meg arcát az igazi tél. Vajon miként hat mindez a szántóföldi növényekre?

– Hétfőn jártam végig a földeket, nálam szerencsére nem éledeznek túlzottan az enyhe időben a növények – adott helyzetképet Ratkai Zoltán tiszaburai gazdálkodó.

– A búza, árpa és repce kultúrák is nyugalmi állapotban vannak. Csapadék volt, kedden is esett, és ígérnek még 14 milliméter körülit, de nem állt meg sehol a víz a földeken, nem láttam összefolyásokat. Készülünk a fejtrágya kiadására, de erre csak akkor kerülhet sor, ha annyira megszikkad a talaj, hogy a géppel rá tudunk menni, vagy ha fagyott. Előre láthatóan márciusban tudjuk megejteni ezt a munkát, ahogy engedi az időjárás. A repcém nehezen indult meg, a vetéssel kivártam, így nincs túlfejlődve az sem, nyolcvanöt százalékosnak mondható jelenleg. Hétvégére ígérnek egy kis fagyot, de ha márciusig nem lesznek komolyabb mínuszok, bokrosodhatnak a növények, az enyhe tél miatt nem lesznek gyengébbek.

– Nagyon jó, hogy jött többször is a csapadék – fogadta örömmel Massay Gábor családi gazdálkodó, agrármérnök, növényvédő szakmérnök is az esőt. A gazda Szajol környékén termeszt növényeket, és mint mondta, még több csapadékot is bőven elbír a föld, bár főként hó kellene.

– Most nagyon jól telelnek nálam a növények, de a határ is szép errefelé, évek óta nem volt ilyen jó a helyzet. Szépek a repcék és az őszi kalászosok is, nem fejlődtek túl, aki odafigyelt, időben regulátorozott. Nagyon sok viszont a pocokkártétel, ahogy melegszik az idő, megkezdődik a betelepülésük, oda kell figyelni rájuk. A rágcsálóknak kedvezett ez az időjárás, hörcsög is van bőven Szajol környékén, de szerte az országban is. A gyomok és a kórokozók áttelelő képletei nem pusztultak el, de majd csak tavasszal lesznek látható jelei a jelenlétüknek. Egyelőre nincs gond, de amint rá lehet menni a földekre, szórni kell a tavaszi fejtrágyát – hangsúlyozta a gazdálkodó.

Januárban a legtöbb esőt (25,3 mm) Tiszasülyön mérték. Szentiványi András gazdálkodó elmondta, ezt a csapadékot minden további nélkül elbírta a föld, szükség volt rá, belvizesedés még nincs. Az őszi vetések is rendben vannak egyelőre, bár a tábla széléről nézve a repcében látott ránézésre vírusra utaló sárgulást. A tartós hideg viszont elkelne, jót tenne a kártevők mellett a búzának is a hidegsokk. Hétvégére ígért lehűlést a meteorológia, a jövő hét viszont ismét enyhének ígérkezik, további csapadékkal.

– Csapadékra szükség van, ötven-száz milliméter a hiány – emelte ki az eső hasznos voltát Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke. – Voltak korábban fagyok, de a talaj kiolvadt, így be tudja fogadni a vizet. A viharos szél is szikkasztja a földeket. Bízunk benne, hogy a hétvégi lehűléssel jön hó is, öt-tíz milliméternyi lenne az optimális. Az olvadó hóval a csapadék egyenletesen tud beivódni a talajba.

– Volt néhány hideg nap, amikor mínusz hét-nyolc fokot is mérhettünk, de tartósabb hideg kellett volna, hogy megritkuljanak a kártevők. A nem hidegtűrő, kikelt gyomnövények viszont elpusztultak a pár napos fagy idején. Így elmondható, hogy hatvan-hetven százalékban visszaszorult a rovarok, gombák és gyomok elszaporodása. Igen fontos, hogy ne legyen a gabonában áttelelő gomba, egyelőre úgy látszik, ez megoldódott, így egy kártevő elleni kezelést mindenképpen meg tudunk spórolni – fejtette ki a megyei NAK-elnök.

Elmondta azt is, a gyümölcsösökben sem tapasztalható idő előtti rügyezés, mivel elég szélsőségesen váltakoztak a hideg-meleg hatások. Összességében a növények telelése nem optimális, de elfogadható.