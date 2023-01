– A tavalyi év nagyon pörgős volt. Pályázatot írtak a munkámról és rólam a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Iskola diákjai, már a második alkalommal. Az országos versenyen ezzel második helyezést ért el a csapat. A három kisfiú meg is látogatott a műhelyemben, ahol elkészítették saját ostoraikat. Mindannyiunk számára nagyon nagy élmény volt – kezdte beszámolóját a múlt évben történtekről Pozsa Sándor.

Az ostorfonó mester elmondta, alig győzte a munkát, hiszen egyre több megrendelése érkezett nemcsak hazánkból, de külföldről is. Sokan karácsonyi ajándéknak szánták a magyar pásztorélet eme elengedhetetlen kellékét.

– Nemrég megkerestek egy olyan kiadványtól is, amely enciklopédiát ad ki magyar hírességekről. Úgy gondolták, méltó vagyok arra, hogy bekerüljek –mesélte meghatottan.

Mindeközben folyamatosan dolgozik háza mellett álló műhelyében. Egymás után készülnek az ostorok, közöttük a híres tenyői cifrák is. Munkái annyira kelendőek, hogy mostanában nem tudott több darabot egyszerre bemutatni, most éppen ezen dolgozik.

– Már harminc darab ostor elkészült, de tízet karácsonykor elvittek, valamint jótékonysági célra is ajánlottam fel belőlük. Így most húsz darab készen van, de fonom a többit. Amint elkészültek, szeretnék tarisznyákat, bicskatokokat, tarsolyokat is készíteni, így lenne teljes a kiállítás.

Ugyanis az idei évben szeretném ezt több helyre elvinni, emellett nyárra külföldi vendégeket várok.

– Egy kanadai családot, egy nagyváradi pedagógust, illetve egy Amerikában élő színész barátomat. Szeretné azt, hogy amikor hazajönnek, lássák élőben is, hogy mivel foglalkozom – sorolta az idei terveket. Hozzátette, azokat a fiatalokat is szeretettel várja, akik jelezték, szeretnék megtanulni az ostorkészítés fortélyait.

Mint mondta, a népi kézműves tárgyak ma virágkorukat élik, ez annak köszönhető, hogy a rendszerváltás után elkezdtek szerveződni a hagyományőrző egyesületek.

– Így újraéledtek a pásztorhagyományok is, melynek velejárója a viselet, és az ehhez szükséges kellékek, eszközök. Vannak körök, akik felkarolták ezt a missziót, ami az enyém is, hogy megőrizzük a népi hagyományokat, a pusztai élet örökségét. És hál'istennek ez a világ vonzza is a fiatalokat – tette hozzá.

Vagyis az ostorfonó mester nem pihen, készül az idei évre, arra, hogy minél szélesebb körben megismerhessék munkáján keresztül az egykori pásztorélet egy szeletét.

Mint mesélte, van olyan ostora, melyet huszonkét éve készített, gazdája pedig azóta is munkaeszközként használja.

A minőségből pedig nem hajlandó, és nem is enged ezután sem.

– Bízom abban, hogy szép év elé nézünk, én ezen dolgozom. Itt vagyok, és itt leszek a műhelyemben addig, ameddig bírom, hiszen ez az én világom–hangsúlyozta a mester.