1. Karambol a 442-esen: a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette Tiszaföldvárnál

Augusztus 28-án 14 óra körül egy személyautó Tiszaföldvár irányából Kunszentmárton felé haladt, amikor hirtelen áttért a menetiránya szerinti szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő kamionnal. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette.

2. Több ezer gumikacsa lepi el majd a Tiszát Szolnoknál

Az 1990-es évek óta a világ számos országában rendeztek már gumikacsaversenyt. Ezt a látványos adománygyűjtési formát Magyarországon több Rotary Club is megszervezte már a Dunán, a Tiszán és az Eger-patakon. Augusztus 20-án Szolnokon is lehetett szurkolni a sárga műanyag szárnyasoknak, ugyanis a jövőre 25 éves Rotary Club Szolnok ide is elhozta a különleges eseményt.

3. A földvári vadászt is meglepte, mire bukkant, amikor kinyittatta a csomagtartót

Egy cibakházi és egy tiszaföldvári férfit fogtak el a tiszaföldvári vadásztársaság területén, akik két őzgidát és egy mezei nyulat lőttek ki augusztus 14-én este. Az elejtett vadakat a jármű csomagtartójába tették, nem sokkal később azonban a vadásztársaság hivatásos vadásza intézkedett az autó utasaival szemben. A járműben rábukkant a kilőtt állatokra, de talált egy távcsővel felszerelt vadászpuskát, több töltényt és lőszerhüvelyeket is.

Az orvvadászok az állatokat egy távcsöves puskával lőtték le

Forrás: Police.hu

4. Szolnok döntött: nem működhet munkásszállóként a Hotel Tisza; parkoló épül az új Aldi mellé

Halaszthatatlan döntések, határidőre benyújtandó határozatok miatt tartott rendkívüli ülést augusztus végén a szolnoki közgyűlés. Az egyeztetések során többek között meghagyták Szolnok legfrekventáltabb és legértékesebb területén álló Tisza Szálló intézményi övezetbe történt besorolását, azonban tovább szűkítették a minősítését, és sajátos építési zónába is belehelyezték.

Rendkívüli ülést tartott a közgyűlés

Fotó: Mészáros János

5. Annyi ételt vettek a lopott SZÉP-kártyával, hogy taxit kellet hívniuk a szolnoki tolvajoknak

A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőrkapitányság április 13-án egy szolnoki lakos lépcsőházában elvesztette SZÉP-kártyáját. A tulajdonos a kibocsátó pénzintézethez fordult segítségért, ahol megtudta, hogy pár ismeretlen több mint 600 ezer forintnyi értékben vásárolt élelmiszert. A kártyát egy 23 éves helyi lakos találta meg, aki a helyi piaccsarnokban az élettársával és édesapjával közösen költötték el az óriási összeget.