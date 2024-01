A húsételek mellett a régi disznótorokhoz kapcsolódó egyéb finomságokat is meg lehetett ízlelni. A torral párhuzamosan hájastészta- és tepertőspogácsa-készítő verseny is zajlott, amire már kora reggeltől hozták az otthon megalkotott édes és sós ínyencségeket az alkotók. De elkészítésük fogásait egy bemutatón a gyakorlatlanok is megismerhették. A közösség néhány tagja kovászos kenyér készítésével is foglalatoskodik, így ilyen termékekből is akadt kóstoló.

A lényeg persze a disznó feldolgozásán volt, bár a szervezők első alkalommal a perzselést még nem merték bevállalni. Az érdeklődők azonban végigkövethették a műveleteket a darabolástól kezdve.

A pecsenye már korán ott rotyogott az udvaron felállított tárcsán, szabad tűzön.

Csontos Istvántól megtudtuk, ahhoz, hogy gyorsan elkészüljön ez az étel, bevetettek egy apró trükköt: elősütöttek, majd úgy tették rá a húsokat a tárcsára. Mint mondta, a jó pecsenye titka a megfelelő fűszerezés, amit egy külön csapat végzett. A hamar elkészült étek nagyon gyorsan el is fogyott.

Közben az asszonyok csapata az épületben munkálkodott lelkesen egy nagy üstnyi töltött káposzta megalkotásán. Törökné Mondok Éva, aki egyébként az egyesület alapító tagja, bennünket is beavatott a művelet rejtelmeibe.

– Előre megbeszéltük, milyen módon készítjük el a káposztát, hiszen „ahány ház, annyi szokás”. Legalább három órát szántunk a főzésre a mennyiség miatt. A jó káposzta titka, hogy minden hozzávaló benne legyen és a szívünket is beletegyük! – hangsúlyozta.

Elmondta, a tölteléket édes káposztába töltötték, amit előtte kicsit megabáltak, hogy a levelek jól hajtogathatók legyenek. Tettek bele malac körmöt, bordaporcot, kevés gerslit, valamint csombort, más néven borsikafüvet is. A tetejét megszórták apró káposztával, és amikor elkészült, kedvükre tejfölözve ehették a résztvevők.

Dél közeledtével a látogatók száma is megnőtt, a szervezők sem számítottak arra, hogy minimum háromszázan megfordulnak a különleges programjukon.

Fogyott is gyorsan a kóstoló. Mint Menkó Gyula a végén megjegyezte: „fülétől a farkáig mindent megettünk”.

Az eseményen az élő zenéről a Sodrás zenekar gondoskodott, a vidámságot pedig Bihari Gellért humorista műsora fokozta. A gyerekek sem unatkoztak, az egyik teremben kézműves foglalkozások várták őket.

Zsűrizték az édes és sós pályaműveket Az édességek versenyén több kategóriában is hirdettek eredményt. Töpörtős pogácsa kategóriában Kézér Imréné műve vitte el a pálmát. A legfinomabb hájastésztát Menkó Gyuláné Ilonka az ítészek elé. Egyéb kategóriában a legkülönlegesebb sütemény készítőjének járó díjat pedig Szűcs Sándorné szerezte meg.