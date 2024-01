Újabb részletek derültek ki a vasárnapi balesetről, ami Törökszentmiklósnál történt.

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2024-es új esztendőben is folytatja a sokak által kedvelt „Ablakkiállítását”. A könyvtár a Kossuth téri főépületének méretes nyílászáróit ez évben is mindenki számára megtekinthető könyvajánló-vitrinnek rendezte be.

Egy nagykörűi lakos kocsival közlekedett Szolnokon, a Besenyszögi úton január 15-én reggel, amikor a rendőrök ellenőrizték.

A ceglédi Széchenyi és Rákóczi út kereszteződésében két autó hajtott egymásba kedden délelőtt.

A hét elején kezdődtek a munkálatok a Szabadság téren Cibakházán. Az ivóvíz szolgáltatásban is lehetnek átmeneti szünetek május végéig.

Órák óta, folyamatosan helyszínel a rendőrség Tószegen abban a kis házban, ahol feltételezhetően gyilkosság történt. Szóbeszédek szerint kegyetlen módszerekkel ölték meg az ott élő férfit és nőt...

Állatkínzás miatt nyomoz a rendőrség a tószegi Tisza-gáton zsákban talált macskatetemek ügyében. A 3 kiscicát légpuskával lőhették agyon.

Meggyilkoltak egy párt Tószegen. A rendőrség már keresi a feltételezett gyilkost, egyes értesülések szerint tudják ki az elkövető, sőt már el is foghatták.

Akár ítélethirdetésre is sor kerülhetett volna kedden annak az 57 éves buszsofőrnek a büntetőügyében, aki miatt a vádirat szerint 2022. június 10-én életét vesztette egy négy éves kislány. Ám a határozathozatalt a január 16-án kitűzött tárgyaláson a Tiszafüredi Járásbíróság elnapolta, mert a Tiszafüredi Járási Ügyészség vádmódosítást nyújtott be az ügyben.

A tiszazugi szőlőföldeken sem lehet a napokban dolgozni a fagyok miatt, a borok viszont jócskán adnak munkát a szőlészeknek. A készülő nedűt szükség esetén fejtik, palackozzák, néhány esetben már a forgalombahozatali engedélyeztetés folyamatát is elindították.

Harmincmillió forint többlettámogatást kapott a piactér felújítása projekt.

„Különös kegyetlenséggel”. E minősítéssel egészítette ki a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a vádat a 2008 novemberében Csépán történt emberölés miatt indított büntetőügy másod rendű vádlottjával szemben folytatott bizonyítási eljárás ez év január 16-án a Szolnoki Törvényszék előtt lezajlott tárgyalásán.

A Karcagi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt indítványozta annak az 50 éves püspökladányi férfinek a letartóztatását, aki Karcagon, az utcán, kora délután rabolt ki egy rokkant férfit. Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóosztálya tájékoztatta hírportálunkat.