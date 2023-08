Érdekesség, hogy a harmadik futamban egy születésnapos ló is versenyzett: a túrkevei Morcos most töltötte be 15. életévét, és ünnepelthez méltóan szerepelve győzött a futamában.

A nagyok elődöntőjében Abony lovasa, Krupincza Csaba harmadik lett futamában, így drukkerei bánatára, búcsúznia kellett a döntőtől. Izgalomból azonban így sem volt hiány.

Rajthoz állt a Galaxy nevű, tavalyi vágtagyőztes ló is, csak ezúttal Tóth Tamara ülte meg. Most is hozta formáját, meggyőző fölénnyel nyerte előfutamát.

Az előfutamok és a döntő közötti időszakban is különféle programok várták a látogatókat. Jólesett kicsit a fák közé, árnyékba is behúzódni, a parkban pedig kirakodó vásár, evési-ivási lehetőségek várták a látogatókat.

Lezajlott a kocsitoló verseny is, ahol az abonyi csapat bejutott a fináléba, melyet szintén a Nemzeti Vágta helyszínén, Szilvásváradon rendeznek meg.

A várva várt döntő futamok idejére már kellemesebbé vált az idő, mivel beborult az ég.

A kishuszárok négyen álltak rajthoz, Abony, Túrkeve, Muhi és Nyírbogárd színeiben. Az abonyi Zétény Nyírbogárd lovasával vívott komoly küzdelmet, végül másodikként ért be a célba, de így is kvalifikálta magát a Nemzeti Vágtára.

A nagyok döntőjében Kocsér, Adorján és Kecskemét versenyzői vágtáztak nagyot. Kezdetben a kocséri lovas volt az élen, majd Kecskemét versenyzője feljött mellé, egy ideig fej-fej mellett száguldottak, majd Galaxy belehúzott és hátán Tóth Tamarával megnyerte a vágtát.

A rendezvény azonban itt nem ért véget, a műsorok éjfélig folytatódtak.

Egyébként napközben is számos egyéb műsorszám szórakoztatta a parkerdőbe kiruccanókat. Most tartották a Tarka borjú főzőversenyt, s kihirdették az abonyi Legszebb konyhakertek verseny győztesét is. a látogatók láthattak többek között zenére parádézó dámalovasokat, lovas kaszkadőröket, fríz lovakat, a kicsik pedig pónin is lovagolhattak vagy fésülhették őket. A színpadon zenés, táncos produkciók váltották egymás, több neves előadó is eleget tett Abony meghívásának.