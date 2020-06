Hasznos tanácsot ad a megfelelő ajtónyitásra megyénk rendőrsége

Hazánkban is tipikus baleseti fajtának számít, amikor a parkoló autóból kiszállók rányitják az ajtót az úttesten vagy kerékpársávon haladó biciklisekre.

A kerékpárosoknak gyakran esélyük sincs fékezni, vagy kikerülni egy manőverrel a nyíló kocsiajtót, melynek leggyakrabban súlyos fej- és végtagsérülés lesz a következménye – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete.

A kerékpáros közlekedési kultúra hosszú múltra tekint vissza Hollandiában. A kerékpáros társadalom védelme érdekében számos módszert ültettek át a közlekedési gyakorlatba, így a gépjárművezető-oktatásba is.

A jelen: Miként kerülhető el, hogy rányissuk az ajtót a kerékpárral közlekedőre?

Az egyik ilyen bevált módszer, hogy a gépkocsiból kiszálló járművezetők és utasok a jármű ajtaját mindig a távolabbi kezükkel nyissák ki, mert az emberi test elfordulásakor az érkező kerékpáros jobban észlelhető. A gépkocsiban elől bal oldalt ülő (járművezető) a jobb kezével, az elől jobb oldalt ülő pedig a bal kezével nyissa ki az ajtót, így automatikusan bele tud nézni a visszapillantó tükörbe és a válla felett hátra nézve meggyőződhet róla, hogy érkezik-e kerékpáros.

Fontos, hogy az ajtónyitást lassan hajtsák végre. A hátsó utasok esetében nincs tükör, azonban hátra nézéssel, és az első ülésen ülőktől segítséget kérve meg tudnak győződni a kiszállás veszélytelenségéről. Ha gyermek utazik hátul, mindenképp használjunk gyerekzárat!

A jövő: Technikai vívmányok

Megoldást jelenthet még, ha az utak tervezése során, olyan utakon, ahol az úttest mellett kerékpársáv vezet, biztonsági sávot alakítanának ki, ezáltal elkerülhető lenne a fizikai kontaktus a kerékpáros és az autóból kiszállók között. A jövő technikai vívmányai is nagy segítséget nyújthatnak. Egyre inkább elterjednek a gépjárművekbe szerelt ITS rendszerek, ami nem csak hangjelzéssel figyelmezteti a gépkocsiban ülőket a kerékpárosra, hanem az ajtó kinyitását is megakadályozza.

A legegyszerűbb megoldás mégis a holland módszer, ha mi magunk teszünk meg mindent azért, hogy ne okozzunk balesetet!