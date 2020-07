Idén már hat munkagép gyulladt ki megyénkben

Javában tartanak a betakarítási munkálatok megyénkben is, így egyre több traktorral, kombájnnal és egyéb mezőgazdasági munkagéppel találkozhatunk az utakon. Ez a közlekedés biztonságára is hatással van, az elhanyagolt műszaki állapotú gépek és a tűzvédelmi szabályok megszegése komoly károkat okozhat. Idén eddig hat munkagép gyulladt ki megyénkben.

Bő három hét alatt két kombájn és két bálázó is lángra kapott térségünkben. Az előbbiek egyike június 30-án Tiszaföldvár határában gyulladt ki. A tüzet a vezető vette észre, mikor a visszapillantóba nézett, de addigra már annyira elharapództak a lángok, hogy beavatkozni nem tudott. A tűz a motorteret és a gumikat is érintette. Másnap Zagyvarékas külterületén keletkezett tűz egy kombájn egyik kerekénél. Itt a fék fogott be, a tűz a gép környezetében lévő tarlóra is átterjedt. Július 10-én Szelevény, 23-án pedig Tiszakürt határában gyulladt ki egy-egy bálázó.

– A problémák elkerülése végett a gazdáknak a munkák megkezdése előtt gépellenőrzéseken kell megbizonyosodniuk az eszközök jó műszaki állapotáról – hangsúlyozta Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

– A legalább öt gépet érintő ellenőrzést az esemény tervezett időpontja előtt be kell jelenteni a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Az erről készült jegyzőkönyv egy példányát pedig a gépen kell elhelyezni, az előírásoknak megfelelő tűzoltókészülékkel egyetemben. A katasztrófavédelem nem csak a munkák előtt, hanem közben is biztosít konzultációs lehetőséget, és várja a gazdák hívását a gépellenőrzésekre – tette hozzá.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat részletesen leírja, milyen tűzvédelmi előírásokat kell betartani a mezőgazdasági munkák során. A munkát mindig a közúthoz, vasúthoz legközelebbi részen kell elkezdeni, ezek mellett legalább háromméteres védőszántást kell készíteni. Tilos üzemanyaggal feltölteni a gépet a tarlón, ugyanígy tilos ott mindennemű, nyílt lánggal járó karbantartási tevékenység. Emellett kötelező védőburkolattal ellátni az akkumulátorokat, továbbá naponta egy alkalommal megtisztítani a kipufogót és a szikratörőt az éghető anyagoktól.

Dohányozni még a gépek vezetőfülkéjében is tilos! Pihenőidőben a gépeket a táblától legalább tizenöt méter távolságra kell leállítani, és itt kell kijelölni a dohányzóhelyet, ahol megfelelő mennyiségű víznek is lennie kell. Ha ez a tizenöt méteres távolság a hely adottságai miatt nem lehetséges, akkor a föld körül háromméteres védőszántást kell alkalmazni. A szabadban összerakott kazlak között pedig legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

A megyei baleset-megelőzési bizottság a KRESZ-szabályok tudatos betartására hívja fel a mezőgazdasági munkákban részt vevők figyelmét, hiszen az általuk vezetett járművek megyénkben is minden évben érintettjei a baleseteknek. Idén július elején öten sérültek meg könnyebben, amikor a 32-es főúton, Jásztelek és Alattyán között egy balra kanyarodó mezőgazdasági vontatóba ütközött bele egy kisbusz, ami nyolc főt szállított.

– A járművezetők a mezőgazdasági munkagéppel kizárólag az engedélyezett utakon közlekedhetnek, emellett kötelességük betartani a közlekedési, és a túlméretes járművekre vonatkozó biztonsági rendszabályokat – sorolta az intelmeket Sipos Andrásné megyei rendőrségi sajtóreferens.

– Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is. Kiemelten fontos, hogy kihajtás előtt megtisztítsák a járművet a sártól, de ha mégis szennyeződés kerül a közútra, gondoskodni kell az azonnali letakarításáról. A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást különös figyelemmel kell végrehajtani. Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében, a vezetés megkezdése előtt ne fogyasszanak szeszes italt. Tanácsaink azonban nemcsak a mezőgazdasági munkálatok idejére, hanem a hazaútra is vonatkoznak, akár kerékpárral, motorkerékpárral vagy autóval térnek vissza otthonaikba.