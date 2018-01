Minden tizedik baleset ittas vezetésből fakad megyénkben

Aki ittasan ül a volán mögé, nem csak pénzbírságra, arra is számíthat, hogy el­veszik a jogosítványát. Az ellen, aki alkoholt fogyaszt, akár büntetőeljárás is indulhat, és több év szabadságvesztésre is ítélhetik. A rendőrségi statisztikák szerint megyénkben minden tizedik személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetet ittasan okozták.

Még mindig sokan ülnek alkoholos befolyásoltsággal a volán mögé megyénkben. Az elmúlt hetekben nem egyszer olvashattuk a kék hírekben, hogy a rendőrök ittas sofőrökkel szemben intézkedtek. Több jogszabály is foglalkozik azzal, hogy az egyenruhások miként ellenőrzik az ittasságot, és milyen büntetésre számíthat az, aki megszegi a regulákat. A rendőrök azt, hogy a sofőr fogyasztott-e szeszes italt, alkoholteszterrel, alkoholszondával, valamint hiteles mérőeszközzel ellenő­rizhetik. Ha autósnál vagy motorosnál a légalkoholérték nem éri el a 0,15 milligramm/ liter értéket, és a sofőr rábólint az eredményre, nincs szükség ­további mintavételre. Amennyiben viszont nem bólint rá, ­illetve akkor, ha a 0,15 milligramm/liternél magasabb értéket mutat a műszer, hiteles mérőeszközt is be kell vetni. Adott esetben ezért mintavételre elő kell állítani a sofőrt. Vér- és vizeletminta vételére akkor van szükség, ha a sofőr mindenféle ellenőrzést megtagadott, esetleg olyan állapotban van, ami miatt nem lehet ezeket az eszközöket bevetni. Akkor is így járnak el, ha a járművezető tüdőbetegségben szenved vagy testhőmérséklet-emelkedése van, ugyanakkor a gyanú szerint fogyasztott alkoholt. – A szabályozás alapján ittas járművezetés bűncselekményről egyértelmű, mikor beszélünk – mondta Szabó­ Zita megyei rendőrségi szóvivő­. – Akkor, ha a sofőr szervezetében a 0,5 gramm/liter véralkohol-koncentráció­nál, illetve a kilélegzett levegőben a 0,25 milligramm/­liter légalkohol-koncentrációnál nagyobb érték van. – Ennél alacsonyabb szintű ittasság esetén közigazgatási eljárás indul. A vétkes járművezető már az első jogsértésnél elveszítheti a jogosítványát, és a szabályszegésre hat vagy nyolc büntetőpontot is kaphat. – Az ittas sofőr a véralkohol- és a ­légalkohol-koncentráció mértékétől függően harmincezer vagy százezer forint­ pénzbírságra is számíthat­. – A vezetői engedély pedig akkor ugrik azonnal a helyszínen, ha a sofőr a gyanú szerint járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményt követett el. – Szintén elbúcsúzhat a jogosítványától az az autós, aki közúti veszélyeztetéssel, maradandó fogyatékossággal, halált okozó közúti baleset okozásával gyanúsítható. Ezenfelül az, aki ittas állapotban járművet vezet, egytől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, attól függően, hogy baleset esetén súlyos testi sértést vagy halált okoz. – Ne veszélyeztessék saját maguk, utasaik és közlekedő partnereik testi épségét, életét, biztonságát azzal, hogy ittasan vezetnek! – kérte a rendőrség a járművezetőktől. – Ne üljenek olyan járműbe sem, amelyet ittas személy vezet és ne engedjék ismerőseiknek sem, hogy alkoholos befolyásoltsággal üljenek a volán mögé. Megyénkben is folyamatosan zajlanak a közúti ellenőrzések, hogy kiszűrhessék a forgalomból a szabálytalankodókat. A rendőrség munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vezetők felderítésére. Ennek érdekében folyamatosan alkalmazzák a „finn módszeres" ellenőrzéseket az utakon. A balesetek tíz százalékáért felelős Magyarországon a balesetek közel tíz százalékában játszik szerepet alkoholos befolyásoltság. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban megyénkben 548 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, ebből ötvenkettőt ittasan okoztak. Tehát a balesetek 9,5 százalékában játszott szerepet szeszes ital fogyasztása. 2017 első három negyedévében viszont tizeneggyel kevesebb (harminckettő) balesetet okoztak az alkoholt fogyasztó sofőrök, mint 2016 első kilenc hónapjában. Ez az összes balesetek 7,2 százaléka. Az ORFK adatai szerint 2016-ban 525 sofőr követett el járművezetés ittas állapotban bűncselekményt, tavaly viszont 608.