Titokzatos égett gumiszag okozott riadalmat egy szolnoki tízemeletesben

A szolnoki Ady Endre út egyik tízemeletesének közös képviselője riasztotta szerda délután kettő órakor a katasztrófavédelmet azzal, hogy furcsa, égett gumiszag terjeng a lépcsőházban.

– A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek egy emelőkosaras kocsival és két fecskendővel, majd megkezdték a felderítést, és a lépcsőház szellőztetését. A lakásokat is végigkopogtatták, ilyenkor azokat is egyenként átnézik, a bezárt ajtókon csak akkor mennek be, ha valami gyanúsat észlelnek, de nem találtak semmit.

– Tűz sehol nem volt, a kollégák közben olyan információt kaptak, hogy korábban a liftet javították, akár ez is eredményezhette a furcsa szagot – tájékoztatta hírportálunkat Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Bár a szellőztetés miatt a szaghatás folyamatosan csökkent, a tűzoltók a biztonság kedvéért egy fecskendővel egy darabig még a helyszínen maradtak. A rejtélyes szag pontos okát azonban nem sikerült kideríteni.