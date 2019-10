Több mint 1000 gyorshajtót mértek be a rendőrök októberben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén október hónapban több baleset történt, mint az elmúlt év azonos időszakában.

Több mint 1000 gyorshajtót mértek be a rendőrök, amelyek közül csak az elmúlt héten 5 olyan eset is volt, amikor lakott területen kívül, jóval a megengedett határ felett közlekedtek a járművezetők. A 4-es számú főúton például nem volt egyedi a 180 km/h felett rögzített haladási sebesség sem.

A közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, amelyek sokszor tragikus kimenetelű helyzetet teremtenek.

A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai az aktuális baleseti helyzetre reagálva az elmúlt héten a megye közútjain – a már általánossá váló sebességmérésen túl – rejtett, menet közbeni méréseket is végeztek. Fel kell készülni arra is, hogy ha a járművezető épp nem lát az út mentén rendőrautót, attól még civil autóból lakott területen belül és kívül, valamint éjjel és nappal is számíthat a sebességének ellenőrzésére.

Hangsúlyozzuk, a rendőrség célja nem a bírságolás, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a közúti közlekedési balesetek visszaszorítása, és a szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrése.

A szabályszegő sofőrök a sebességtúllépéssel valós veszélyhelyzetet teremtenek mind maguk, mind más közlekedők számára. Saját és mások életének, testi épségének megóvása nemcsak feladatunk, hanem kötelességünk is.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az őszi-téli időjárás, a megváltozott látási- és útviszonyok fokozottabb körültekintést igényelnek a járművezetőktől, és a járművek sebességét az adott időjárási körülményekhez igazodva kell megválasztani – tájékoztatta hírportálunkat a megyei rendőrség sajtószóvivője.