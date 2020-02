Viharkárok miatt riasztják megyénkben a tűzoltóságot

Villanyvezetékekre, autókra dőlt fák okoznak gondot.

Tiszaföldváron több helyszínen is kérték a tűzoltók segítségét. A Kossuth Lajos úton egy tizenöt méteres nyárfa kidőlt, villanyvezetékeket szakított le. A helyi önkormányzati tűzoltók eltávolították a fát. A Petőfi Sándor úton egy tizenöt méteres fenyőfa egy házra dőlt, a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és kötéllel avatkoznak be. A Kereszt úton egy tizenöt méteres fa egy másik fára dőlt, a helyi önkormányzati tűzoltók megszüntetik a veszélyhelyzetet. Az utcában egy másik fenyőfa körülbelül négyméteres része egy ház kerítésére dőlt, ezt is eltávolítja az egység – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyelete.

Szolnokon egy öt méter magas fa két autóra dőlt. Az autókban senki nem tartózkodott, a megyeszékhely hivatásos tűzoltói eltávolították a fát.

Fegyverneken, a Martinovics Ignác úton egy tizenkét méteres fenyőfa csúcsa villanyvezetéken akadt fenn, a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók fűrésszel avatkoztak be.

Mezőtúrnál, a 4628-os úton egy nagy méretű kidőlt fa akadályozza a forgalmat, a város hivatásos tűzoltói motoros fűrésszel eltávolítják. Az egységek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.